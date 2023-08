Ingrijpende werken gestart op site van Bouwmaterialen Verschuere

Op de toekomstige site van Bouwmaterialen Verschuere in de Vaarnewijkstraat in Harelbeke starten grote en ‘hoge’ werken.

De huidige Astrid antennes op de 75 m hoge schoorsteen worden eerstdaags verplaatst. Hiervoor bouwt men op 18 augustus een nieuwe tweedelige 42 m hoge vakwerkmast, met een totale hoogte van 47,15 m, inclusief de topbuis.

Het betreft een Telecommast van Astrid NV voor publiek belang. ASTRID is een ‘telecom operator’ die politie, brandweer en andere hulpdiensten in staat stelt om efficiënt te communiceren, om zo het goede verloop van de operaties op het terrein en de veiligheid van de burger te verzekeren. De komende weken starten verdere renovatiewerken op de toekomstige Verschuere site. Eind oktober worden de twee huidige 75m hoge schoorstenen gedynamiteerd en afgebroken. De bouwhandel verhuist na 120 jaar in het 1e kwartaal van 2024 naar hun ruim 3,5 ha nieuwe site.

Verschuere denkt ook aan de toekomst. De site zal volledige CO2-neutraal zijn dankzij sterke isolatie, ledverlichting, verwarming met geothermie & PV panelen. Verschuere heeft reeds een eigen 100% elektrisch wagenpark. Er is op vandaag reeds een nieuw ’Fast Charging Square Verschuere’ actief voor elektrische voertuigen op de Vaarnewijkstraat 20 met 2 DC-Superchargers van 200 kW maximum, snelladers die in minder dan 20 minuten volladen, en 14 AC-chargers van 22kW maximum..

Familiebedrijf Bouwmaterialen Pierre Verschuere is sedert 120 jaar gevestigd in de Overleiestraat 3 in Harelbeke. Dit is de 4e generatie gespecialiseerde bouwhandel in stukadoors- en gevelmaterialen.