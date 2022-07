Infovergadering voor project Danneels in Roksem op dinsdag 12 juli

Op dinsdag 12 juli vindt om 18 uur een informatievergadering plaats over de verkaveling die door de firma Danneels ontwikkeld wordt langs de Oude Brugseweg in Roksem.

“Dankzij deze infovergadering zullen alle vragen en opmerkingen van de buurtbewoners beantwoord kunnen worden”, duidt burgemeester Anthony Dumarey. Schepen van Ruimtelijke Ordening Stijn Jonckheere legt uit: “De voorbije maanden werd fase 1 van het project Danneels gebouwd waarbij een tiental woningen werden gerealiseerd langs de Oude Brugseweg ter hoogte van de begraafplaats in Roksem. Bij aanvang van fase 2 is het essentieel om de buurtbewoners voldoende te informeren over de bouwplannen en welke impact deze zullen hebben.”

In school De Tandem

Op dinsdag 12 juli vindt in de polyvalente zaal van vrije basisschool De Tandem de informatievergadering plaats over de nieuwe verkaveling die de firma Danneels wil realiseren in de Oude Brugseweg. Het gaat over 40 loten in deze tweede fase. De start is voorzien in 2023. De gronden waren vroeger eigendom van landbouwer Versick.

Deze vergadering is in eerste instantie bestemd voor de inwoners van het projectgebied, dat begrensd is door de Oude Brugseweg, Zeeweg, Roggestraat, Gerststraat, Haverstraat, Pastoriestraat en Brugsesteenweg. Ook andere geïnteresseerde inwoners zijn welkom om de informatievergadering bij te wonen. (LIN)