Indrukwekkende winst voor Stad Nieuwpoort: grond gewaardeerd op 7,8 miljoen euro verkocht voor meer dan 20 miljoen

Vastgoedgroep Degroote, gevestigd in Oostende, heeft haar focus gericht op Nieuwpoort en is bereid diep in de geldbeugel te tasten voor een stuk grond achter de Sint-Bernarduskerk. Deze opmerkelijke vastgoedtransactie heeft een bedrag van maar liefst 20 miljoen euro opgeleverd.

De grond die nu in handen is van Degroote, lijkt op het eerste gezicht niet veel te betekenen. Het betreft een braakliggend terrein met een oppervlakte van 12,47 are, voorheen eigendom van de Stad Nieuwpoort. Het stadsbestuur besloot dat het tijd was om deze grond, waar vroeger het gemeenteschooltje op stond, te verkopen en schakelde een schatter in, die snel een prijskaartje van 7,8 miljoen euro eraan hing. Het stadsbestuur van Nieuwpoort vond dat dit bedrag wat aan de lage kant was en zette een instelprijs van 10 miljoen euro.

Deze inschatting bleek echter aanzienlijk te worden onderschat. Immers, nog voordat de openbare verkoop plaatsvond, werd er binnen de vastgoedsector al gefluisterd over een bedrag van 15 miljoen euro. Toen de biedingen daadwerkelijk begonnen, werd de verbazing nog groter, want de uiteindelijke verkoopprijs bedroeg maar liefst 20.450.000 euro.

Nog een stuk

Deze forse som geld opent deuren voor interessante mogelijkheden, waaronder het bouwen van negentig appartementen op het stuk grond, hoewel bouwvoorschriften beperken dat slechts tien verdiepingen hoog gebouwd mag worden en dat twintig procent van het terrein als tuin moet worden ingericht. Deskundigen schatten dat zestig appartementen een realistischer scenario zijn. Toch zullen toekomstige eigenaren aanzienlijke bedragen moeten investeren, gezien de kosten voor de grond alleen al ruim 300.000 euro per eenheid kunnen bedragen.

De grote winnaar in deze transactie is zonder twijfel Stad Nieuwpoort, die aanzienlijke financiële voordelen zal genieten. Bovendien kan de Vlaamse overheid binnenkort mogelijk een nog groter deel van de koek krijgen, aangezien zij eigenaar is van de laatst overgebleven verkoopbare bouwgrond voor grote projecten in Nieuwpoort-Bad, gelegen enkele honderden meters verderop in de Franslaan. Daar is nu nog rijksbasisschool De Vierboete gevestigd. De verwachting is dat deze grond, wanneer deze binnenkort op de markt komt, zelfs meer kan opleveren dan de 20 miljoen euro die Nieuwpoort nu in haar schatkist mag bijschrijven.

In de lift

“Die grond was van een oud schooltje. We hebben het goede moment afgewacht om het te verkopen”, licht burgemeester Geert Vanden Broucke toe. “We hadden de startprijs op 10 miljoen euro ingesteld en dachten dat het misschien tot 15 miljoen euro zou gaan, maar dat werd uiteindelijk nog een stuk meer.” Wat daar de reden voor is? “Iedereen wil in Nieuwpoort zijn, onze stad zit enorm in de lift. Dit was ook één van laatste mogelijkheden om op een toplocatie te bouwen. De grond wordt schaars.”

De appartementen in zijn stad zijn dan ook gegeerd volgens de burgemeester. “Wat mij opvalt is dat als er een appartement gebouwd wordt, de meeste al verkocht worden op plan. We staan er dan ook voor in dat het grote appartementen zijn. We werken met minimumoppervlakten. Vroeger werden er vooral kleine studio’s gebouwd waardoor mensen hier enkel op vakantie kwamen maar meestal ergens anders heen trokken als ze zich permanent aan zee wilden vestigen. Nu zijn er appartementen van 100 tot 120 m2 waardoor het aangenaam wonen is.” Volgens de burgemeester komt er alvast zeker geen woontoren. “Er mag niet hoger gebouwd worden dan wat nu het geval is. Er was ooit een idee om een toren te zetten, maar dat gaan we zeker niet doen. De architectuur moet in relatie staan met het kerkje daar. De pastorie mag ook niet afgebroken worden bijvoorbeeld.”

De extra centen zijn alvast zijn alvast meegenomen voor Nieuwpoort. “We zitten met heel wat grote projecten, zoals de bouw van een nieuw jeugd-en sportcentrum, een stadskantoor, een technisch centrum, pleinen en straten. We hebben heel veel op de planning staan. Een extraatje is dan ook meegenomen om iets meer op ons gemak te zijn”, zegt Vanden Broucke nog. (PG/LB)