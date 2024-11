In april 2025 begint sloop en bouw van nieuwe cultuur- en theaterzaal aan Polenplein: Café ’t Fonteintje gaat dicht in maart

Zoals je bij ons al kon lezen, wordt de bouw van de nieuwe cultuurzaal in Ruiselede veel méér dan louter een theaterzaal. De eerste uitgelekte schets toonde immers een fraai en imposant gebouw met heel wat faciliteiten. Dat wordt nu door het gemeentebestuur bevestigd. Voor uitbaters Sander Vuylsteke en Sue Ellen Van de Walle van café ’t Fonteintje begint vanaf nu de klok te tikken. Zij willen tegen midden maart 2025 buurtkroeg De Nieuwe Muide aan de Aalterstraat kant en klaar krijgen.

Nadat de geplande bouw van de nieuwe cultuur- en theaterzaal aan het Polenplein een heuse lijdensweg achter de rug heeft (er waren klachten en ingetrokken aanbestedingen, red.), lijkt het project eindelijk in een stroomversnelling te komen. “De bouw van de cultuur- en theaterzaal start in april 2025”, laat het gemeentebestuur concreet weten. “Op dit moment wordt het traject van de omgevingsvergunning afgerond.”

Met een realistische bouwperiode van zo’n twee jaar, mag het eindresultaat verwacht worden begin 2027. De timing is niet toevallig gekozen. De Koninklijke toneelvereniging ‘De Ruyssende Lede’ zit nog tot einde februari met toneelvoorstellingen in de grote zaal. Wanneer die achter de rug zijn, kan het sloopwerk beginnen.

De nieuwe schets van de nieuwe cultuurzaal toont veel méér dan een zaal. Het is een heus cultuurcentrum. © gf

Een eerste belangrijke vaststelling is dat Ruiselede met de bouw van de ‘theaterzaal’ eindelijk zal beschikken over een heus cultuurcentrum die naam waardig. Naast een podium en vaste theatertribune met 250 zitplaatsen, komt er een polyvalente ruimte met 200 zitplaatsen aan tafels met een annex keuken, een grote vergaderzaal, kleedkamers voor artiesten, een ruime foyer, een cultuurcafé en diverse opslagruimtes. Bovendien omvat het project ook de heraanleg van het omliggende Polenplein. “We willen de open en groene ruimtes rond het centrum verbeteren en een verbinding creëren tussen de dorpskern, het gemeentehuis, de kerk en het stadspark,” laat de aangewezen ontwerper TM Floré-Wycor & Met Zicht op Zee Architecten & Ontwerpers zich ontvallen.

De klok tikt

Voor de uitbaters van Café ’t Fonteintje, Sander Vuylsteke en Sue Ellen Van de Walle, begint vanaf nu de klok te tikken. Ze weten natuurlijk al veel langer dat ze ’t Fonteintje de voorbije maanden uitbaten op geleende tijd en hebben café De Nieuwe Muide aan de Aalterstraat gekocht als alternatief. “De bedoeling is – in het perfecte scenario – dat als we bijvoorbeeld maandag uit ‘t Fonteintje moeten verdwijnen, we dinsdag met De Nieuwe Muide kunnen starten”, liet Sander vroeger al weten. “Maar eerst willen we het interieur toch wel grondig opfrissen, om er een gezellig retro buurtcafé van te maken. Normaal hebben we zo’n vier maanden nodig om De Nieuwe Muide aan te pakken. We hopen midden maart te kunnen overschakelen.”

Naar verluidt zullen de vloer en het plafond vervangen worden, is er een update nodig voor de elektriciteit en de waterleiding, hoopt men een muur te kunnen uitbreken om het interieur ruimer te maken, worden de wc’s vervangen, alles herschilderd en behangen en moet ook de bar aangepakt worden. Met de aangekondigde timing van het Ruiseleedse gemeentebestuur wordt dat stevig doorwerken.

Infomoment

Vast staat alvast dat de naam ‘De Nieuwe Muide’ niet behouden blijft. “We denken aan een andere naam of misschien nemen we de naam ’t Fonteintje wel gewoon over”, vertelt Sander Vuylsteke ons. “Dat moeten we nog met het gemeentebestuur bespreken.”

Voor geïnteresseerden voorziet het gemeentebestuur een infomoment op 27 november om 20 uur in Zaal Polenplein, Tramweg 1 in Ruiselede. Omwonenden zullen de plannen eerder kunnen inkijken en ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. “We zijn ervan overtuigd dat dit project een boost zal geven aan het verenigingsleven en de sfeer in het dorp”, besluit burgemeester Greet De Roo.