IJzerwinkel Bekaert maakt plaats voor zeven appartementen

De iconische ijzerwinkel Bekaert in de Bruggestraat in Menen wordt gedeeltelijk afgebroken en in de plaats komen er zeven appartementen. De ijzerwinkel Bekaert staat al enkele jaren leeg en werd verkocht aan Immo MGN uit Deinze. Het schepencollege leverde ondertussen een omgevingsvergunning af.

De laatste zaakvoerders waren Roland Bekaert en Christine Vanlaere, samen met Frans Bonte, de schoonbroer van Roland. De winkel in huishoudartikelen en allerlei kleine werktuigen lokte heel veel klanten uit een ruime regio.Huis Marcel Bekaert was een vertrouwd adres van generatie Bekaert op generatie.

Roland Bekaert kwam in 1963 in het bedrijf van zijn vader Marcel. “Mijn grootmoeder baatte in de Kortrijkstraat café Laatste Stuiver uit”, vertelde Roland destijds in De Weekbode. “Daar bevindt zich nu de garage Renault. Mijn vader begon er in 1927 zijn zaak in potten en pannen.”

Marcel Bekaert kocht in 1931 de voormalige Ford-garage in de Bruggestraat 164 en daar stichtte hij zijn ijzerwinkel. Hij verkocht er niet alleen potten en pannen, maar ook gereedschap voor alle mogelijke ambachten. Een groter artikelengamma vroeg echter ook een grotere winkel en een ruimer magazijn. In 1956 en 1958 werden twee aanpalende huizen gekocht en steeg de verkoopruimte van 45 tot 450 vierkante meter. In de jaren ’60 krijgt Marcel hulp van zijn zoon en schoonzoons en als hij in 1969 overlijdt zetten zij het familiebedrijf verder. In 1972 stichtten zij de bvba Marcel Bekaert.

Zonder de klassieke lijn van de ijzerwinkel te verlaten koos Roland duidelijk voor een specialisatie op het vlak van elektronisch gereedschap, pneumatica, compressoren, houtbewerkingsmachines of lasposten, enz. Naast gereedschap voor vaklui en hobbyisten was er ook allerlei huishoudgerief te koop.

Huis Marc Bekaert was jarenlang alvast een speciaalzaak. Marcel publiceerde ooit eens in een advertentie dat ‘als je iets niet bij Bekaert vond, je het ook nergens anders zou vinden.’

Roland Bekaert overleed in april 2018. (EDB)