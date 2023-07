IC Dien krijgt 3 miljoen euro aan subsidies voor bouw van nieuwe school in Roeselare

IC Dien, de hogeschool voor verpleegkunde die momenteel gevestigd is langs de Westlaan in Roeselare, kan rekenen op een subsidie van 3 miljoen euro voor de bouw van hun toekomstige nieuwe school in de Brugsesteenweg. “We hopen in 2025 te kunnen starten met de werken op de parking van AZ Delta”, aldus directeur Luc Vanrobaeys.

Bijna twee jaar geleden gaf IC Dien aan de ambitie te hebben om in de toekomst te verhuizen naar de Brugsesteenweg. “Na het wegvallen van verschillende zorginstellingen in de omgeving van onze huidige locatie bevinden we ons momenteel met de school wat op een eiland. We zochten naar een meer centrale ligging dicht bij het station”, aldus directeur Luc Vanrobaeys.

Duwtje in de rug

De school liet haar oog vallen op de omgeving van AZ Delta in de Brugsesteenweg. Bedoeling is om daar op de huidige parking nabij het ziekenhuis een gloednieuwe school te bouwen. De nieuwe school zou zo’n 5 miljoen euro kosten. IC Dien krijgt nu alvast een duwtje in de rug van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Hij nam het project op in het programma ‘Scholen van Vlaanderen’.

“Begin dit jaar hebben we met de school en de raad van bestuur een dossier ingediend voor de nieuwbouw in de Brugsesteenweg. Dat we opgenomen worden in dit programma is gewoonweg fantastisch. Het zorgt ervoor dat we bij de bouw van onze toekomstige school kunnen rekenen op zestig procent subsidies”, aldus Vanrobaeys.

2026

Na het goede nieuws kunnen de school en de architect een stap verder. “Momenteel zijn we nog volop bezig met papierwerk. Zo dienen er nog verschillende vergunningen in orde gebracht te worden. Bedoeling is dat de architect volgend jaar de plannen kan verfijnen. We hopen dat we in 2025 de eerste steen kunnen leggen om dan mogelijks al in 2026 de nieuwe school in gebruik te kunnen nemen.” IC Dien start in september met 220 leerlingen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er ruim twintig meer dan eind vorig schooljaar.