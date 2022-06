Hyboma organiseert kijkdag op Brouwerijsite

Hyboma organiseert zondag 19 juni een kijkdag op de Brouwerijsite. Daar realiseert de projectontwikkelaar in een eerste fase 7 flats en 19 woningen.

Waar vroeger de voormalige brouwerij Vanhonsebrouck te vinden was, pal in het centrum, verrijst op de hoek van de Oostrozebeke- met de Bollewerpstraat een prachtig woonproject.

De West-Vlaamse projectontwikkelaar Hyboma legt er momenteel de laatste hand aan 7 nagelnieuwe appartementen en 19 tot in de puntjes afgewerkte woningen. Die kan je op zondag 19 juni tijdens een gezellige kijkdag ontdekken.

Appartementen

“We bouwen er zeven appartementen”, legt Janne Van Canneyt uit, verkoopverantwoordelijke voor de nieuwbouwappartementen. “Zes daarvan tellen twee slaapkamers, het penthouse heeft drie slaapkamers in petto.”

De oppervlaktes variëren van 81 tot 124 vierkante meter en elk appartement is met kwalitatieve materialen afgewerkt. “We kiezen bewust voor natuurlijke elementen”, klinkt het. “Daar is de bakstenen gevel een perfect voorbeeld van. Alles is zo onderhoudsvriendelijk mogelijk. Elk appartement is logisch ingedeeld, we zorgen voor veel lichtinval, er zijn ruime terrassen en er is telkens voldoende bergruimte voorzien.”

Er is keuze tussen appartementen die volledig afgewerkt en daardoor snel beschikbaar zijn, maar zelf de volledige inrichting bepalen, behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Ook het ecologische aspect speelt een grote rol. “Het E-peil bedraagt 36, vanaf 30 spreken we over Bijna Energieneutrale (BEN) appartementen. Hier scoren we dus erg goed. Er is ook een gemeenschappelijke regenwaterput geïnstalleerd waarop alle toiletten zijn aangesloten, net als de gemeenschappelijke buitenkraantjes.”

Woningen

De appartementen worden vanaf 215.000 euro, exclusief kosten, in de markt gezet. “Dit is een prachtige plek om te wonen, maar de wooneenheden zijn ook een ideaal investeringsproject. Een buitenkans.”

In een nieuwe zijstraat van de Bollewerpstraat verrijzen in een eerste fase 19 woningen. Fase 2 omhelst 4 stapelwoningen met telkens 2 woonunits, de derde fase zorgt voor nog eens 11 woningen. “De percelen zijn tussen de 130 en 234 vierkante meter groot”, duidt bouwadviseur Kristof Proot. “10 woningen hebben een inpandige garage en 3 slaapkamers, de 9 andere bevatten 4 slaapkamers en een carport.”

De woningen worden te koop aangeboden vanaf 238.899 euro, exclusief kosten. “Net zoals dat bij onze appartementen het geval is. Deze panden zijn perfect voor jonge koppels of mensen die iets kleiner willen gaan wonen, maar kunnen ook perfect gekocht worden om daarna te verhuren.”

De woningen worden volledig afgewerkt aangeboden, maar zelf de vloeren, keuken en badkamer kiezen, is eveneens mogelijk.

“Deze plek heeft een pak troeven. Een groene en rustige omgeving, maar tegelijkertijd op wandelafstand van het centrum van Ingelmunster. Alle voorzieningen bij de hand, dus.”

Elke woning heeft ook een stadstuintje, berging en afsluiting. “En zo goed als alle huizen zijn ook met zonnepanelen uitgerust. Het E-peil schommelt dan weer tussen de 30 en 34.”

Zondag 19 juni van 14 tot 17 uur: kijkdag in de appartementen in de Oostrozebekestraat 49 en woningen aan de Bollewerpstraat. www.hyboma.be.