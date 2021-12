Hogere belasting op leegstand in Oudenburg werpt vruchten af, stadsbestuur wil reglement nog verfijnen

Het stadsbestuur wil het reglement op leegstaande en verwaarloosde woningen nog verfijnen. Het aantal langdurige leegstandsdossiers daalt wel maar Oudenburg wil nog een tandje bijsteken.

Het aantal leegstaande panden in Oudenburg schommelt niet sterk: tussen 89 (in 2017), 72 (in 2019) en 82 (2021). En dat niettegenstaande een fors strenger reglement sedert 2019.

Schepen Romina Vanhooren (Open VLD) en burgemees§er Anthony Dumarey wijzen op een belangrijk verschil: “Uiteraard is korttijdige leegstand op zich niet het grootste probleem. Er gebeuren sowieso heel wat transacties in eigendommen. Grondige renovaties kunnen ook enige tijd in beslag nemen en zijn vaak automatisch ook gekoppeld aan leegstand. Hiervoor kan men ook tijdelijk een vrijstelling krijgen en komt de woonkwaliteit naar een hoger niveau in onze stad wat positief is.”

Korttijdige leegstand

“Zo zien we bijvoorbeeld voor aanslagjaar 2020 dat er 38 nieuwe dossiers waren maar dat we omgekeerd ook 28 dossiers van de lijst konden schrappen doordat ze bijvoorbeeld bewoond zijn. Dat betekent dus dat er heel wat korttijdige leegstand is waardoor het reglement echt wel een effect heeft. Mensen gaan zo snel mogelijk aan de slag met hun pand om leegstandsheffingen te kunnen vermijden.”

“De nieuwe belasting is niet min. Voorheen was er een belasting van 1.200 euro per jaar met een maximum van 6.000 euro. In het nieuwe reglement is er een belasting van 2.000 euro per jaar, zonder plafond. Er is wel een vrijstelling voor drie jaar. Concreet moet de eigenaar van een leegstaand pand het eerste jaar 2.050 euro betalen, het daaropvolgende jaar 4.000 euro enzoverder.”

Een pand dat tien jaar op de lijst staat, kost de eigenaar 20.000 euro (voor het laatste jaar), eventueel verhoogd met alle taxen van de vorige jaren. Het kan oplopen en dat is al meteen merkbaar in de lijst met panden die langdurig leeg staan: op één jaar tijd slonk die van 19 naar 12.

“De hogere belasting werkt”, luidt het. “De belasting wordt vermeerderd met hetzelfde bedrag per bijkomende nieuwe termijn van twaalf maanden dat de woning of het gebouw in het leegstandsregister opgenomen staat. De bedragen lopen dus enorm op bij langdurige leegstand.”

Maar het stadsbestuur stelt ook vast dat eigenaars het niet altijd eens zijn met de belasting: zeven bezwaarschriften bij het schepencollege en één eigenaar die tegen de hoge taxen voor een langdurig leegstaand pand zelfs naar de rechter stapte; de zaak is nog hangende. De zwartste leegstandsvlek bevindt zich aan het Sluizencomplex van Plassendale waar enkele woningen al tien jaar leeg staan.

Stok achter de deur

“Het is niet de bedoeling om iemand die een huis renoveert of een eigenaar die met leegstand geconfronteerd wordt buiten zijn wil al meteen te belasten. Daarvoor is er ook een vrijstelling van drie jaar. In de meeste gevallen is zelfs die tijd niet nodig om van de leegstand af te geraken. En toch blijft het een stok achter de deur want als een pand na vier jaar nog op de lijst staat dan gelden de belastingen vanaf het eerste jaar”, zegt schepen Vanhooren.

Oudenburg wil binnenkort het reglement evalueren om de leegstand nog verder te doen dalen. Romina Vanhooren benadrukt dat de belastingen niet zullen stijgen: “Dat kan ook met andere incentives zoals bijvoorbeeld een reglement voor handelspanden en pop-ups. Of een reglement voor tijdelijke herhuisvesting zoals voor nood- en crisiswoningen. Er is in de ruime regio nood aan zo’n panden. Die zouden dan onder bepaalde voorwaarden ter beschikking gesteld worden in geval van crisissituaties en dan zouden die panden tijdelijk niet meer onder de leegstand vallen.”

(EF)