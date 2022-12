Historische ‘Blauwe Hoeve’ te koop voor 1,25 miljoen euro

De Blauwe Hoeve in de Doorniksesteenweg staat al enkele jaren weg te kwijnen. De eigenaars zetten het pand nu te koop. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Het prijskaartje? 1,25 miljoen. Stad Kortrijk liet in 2018 nog een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken om de hoeve nieuw leven in te blazen. De leegstand van de hoeve is dan ook een doorn in het oog. “Ik laat het waardevol erfgoed op de leegstandslijst opnemen”, laat schepen Wout Maddens optekenen.

Stad Kortrijk verkocht De Blauwe Hoeve in 2016 voor 652.000 euro aan een aantal ondernemers waaronder Philip Vlieghe van houtzagerij Omniplex in Harelbeke en Stephan Debrabandere van Duma Forklifts in Marke. Die hadden grootse plannen om er een brasserie uit te bouwen maar die plannen kwamen nooit echt van de grond. Al stond de hoeve sinds 2016 niet de ganse tijd stof te vergaren. Zo vonden een WK-dorp, zomerbar en winterbar er onderdak.

De huidige eigenaars willen niet reageren op de verkoop. Voor de overname door het groepje ondernemers baatte Jeroen Ferket, de huidige eigenaar van het vlakbij gelegen restaurant ’t Wit Kasteel, er een bistro uit. De ‘Blauwe hoeve’ situeert zich bij het ‘Park de Blauwe Poorte’, ten zuiden van de stadskern van Kortrijk en op de Doorniksesteenweg, één van de belangrijkste invalswegen van de stad.

Potentieel

Stad Kortrijk zag het potentieel van de locatie in, en liet anno 2018 een ruimtelijk uitvoeringsplan goedkeuren om de hoeve nieuw leven in te kunnen blazen. Schepen van Stedenbouw Wout Maddens wil dan ook vermijden dat De Blauwe Hoeve de komende wegkwijnt. “Ik laat het waardevol erfgoed opnemen op de leegstandslijst. Want ik vind het bijzonder jammer dat er tot op heden nog geen actie ondernomen werd. Het blijft een prachtige locatie aan het park. Het is belangrijk dat dit in goede handen komt,” laat hij optekenen bij het Laatste Nieuws.

Als een pand terecht komt op zo’n lijst moeten de eigenaars een belasting op leegstand betalen. Wanneer een bedrijfsgebouw minstens 3 jaar op die lijst staat, moet de eigenaar ook een leegstandsheffing betalen. Wie het pand dan uiteindelijk weer wil opsmukken, kan weer rekenen op een belastingsvoordeel en maakt kans op enkele premies.