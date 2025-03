Heulse kloosterkapel heeft vier jaar na verwoestende brand weer een dak: stutconstructie mag weg

Na de verwoestende brand op 20 april 2021 stutte een grote gele constructie de overgebleven gevel van de historische kloosterkapel in Heule. Daar moesten de inwoners van de Mellestraat vier jaar aan wennen. Zopas werd een nieuw dak gelegd, zodat de schoorinstallatie nu vrijdag 7 maart eindelijk kan verdwijnen.

De brand van die vroege dinsdagmorgen bijna vier jaar geleden staat in het collectieve gegeven van Heule gegrift. De zusters van Liefde van Heule moesten machteloos toezien hoe hun mooie en grote 120 jaar oude kapel helemaal in de vlammen opging. De kapel was met haar bijna 50 meter zelfs even hoog als de kerk.

Nieuwe invulling

Het werd snel duidelijk dat een volledige heropbouw geen optie was. Zo werd beslist om de vernielde kapel letterlijk en figuurlijk een nieuwe functie en invulling te geven. In de kapel komt vooraan een onthaalpunt en daarboven een verdieping met ‘stilteruimte’ en terras die uitkijkt op een ommuurde tuin in het tweede deel van de kapel.

Het duurde tot februari 2023 vooral hiervoor de nodige vergunningen werden afgeleverd. Daarna nam de aanbestedingsprocedure nog heel wat tijd in beslag, zodat de werken pas in juni 2024 van start konden gaan.

Constructie niet meer nodig

Er werd tot nu toe vooral binnen de kapelruimte gewerkt, maar nu is uiteindelijk het dak geplaatst, waardoor de vrij intact gebleven voorgevel weer ondersteuning krijgt en de stutconstructie niet langer nodig is.

Door het wegnemen van de stutconstructie wordt op vrijdag 7 maart de Mellestraat afgesloten. Mogelijk zal er ook de zaterdag erop nog wat hinder zijn.

Als alles goed gaat, moet de kloosterkapel tegen komende zomer in een nieuwe gedaante uit haar as herrezen zijn.