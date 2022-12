Heemkring Aan de Schreve wil gevel schoolgebouw van afbraak redden

Scholengroep Bertinus Collectief plant nieuwe lokalen op te trekken aan het Burgemeester Bertenplein, op de plaats waar zich nu hun afdeling De Keiwijzer bevindt. Heemkring Aan de Schreve hoopt echter dat dat gebeurt zonder het oude gebouw of toch op zijn minst de gevel, af te breken. Volgens de vereniging gaat het om een neogotisch waardevol erfgoedgebouw, een stijlrichting die uitermate zeldzaam is in Poperinge.

In het gebouw aan het Burgemeester Bertenplein is momenteel De Keiwijzer gevestigd, de eerstegraadschool van het Bertinus Collectief. Daarbij hoort ook het Lodewijk Makeblijdecollege en de school voor buitengewoon onderwijs De Ast deel. In de gebouwen aan het plein was vroeger het Sint-Stanislascollege te vinden. De scholengemeenschap wil het pand met de oude gevel nu slopen om er een nieuw schoolgebouw op te trekken. Heemkring Aan de Schreve is gekant tegen het afbreken van het neogotisch schoolgebouw uit 1893 en diende een bezwaarschrift in tegen de vergunningsaanvraag van de school.

“De neogotiek is als stijlrichting uiterst zeldzaam in onze stad”, zegt Kristof Papin, hoofdredacteur van het tijdschrift Aan de Schreve. “De bouwstijl is heel lang verguisd geweest en pas vanaf de jaren 1990 kreeg het de waardering die het verdiende. We mogen geruststellen dat als de bouwkundige inventarisering 10 tot 15 jaar later had plaatsgevonden, het gebouw mee was beschermd met het 18de-eeuwse gebouw dat zich ernaast bevindt. Het pand is uniek, omdat het bij ons weten het enige nog bewaarde neogotisch schoolgebouw in onze stad is.”

De heemkring is overtuigd dat in het nieuwbouwproject een kwalitatief ontwerp met behoud van de gevel mogelijk is. “Naar volume toe is dit perfect te restaureren”, aldus Kristof Papin. “Dat het gebouw niet meer in goede staat zou zijn, is volgens ons geen waar. Je ziet niets aan de gevel dat erop wijst dat het geheel niet meer stabiel is. De belangrijkste erfgoedelementen kunnen worden aangepast aan hedendaagse eisen. Dit pand hoort gewoon bij het DNA van het plein.”

De scholengroep wil op de plek nieuwe lokalen optrekken. “Het is een dossier dat al langer loopt”, zegt Kristof Christiaen, directeur kwaliteit, IT, communicatie en infrastructuur van het Bertinus Collectief. “Het oude gebouw, dat niet meer voldoet aan de stabiliteit, heeft veel te hoge ruimtes. We willen er een verdieping bijmaken met een gevel die even hoog is als de huidige. Alleen daardoor al is het niet mogelijk de voorzijde van het pand te behouden. We gaan echter niet zomaar iets nieuws optrekken, we bouwen in dezelfde stijl als de beschermde gevel van het aanpalende oude college. Op die manier wordt het mooi één geheel.” Het is nu aan het stadsbestuur om te beslissen over de omgevingsvergunning. Als die wordt goedgekeurd, dan zou de school in de loop van volgend jaar met de werken beginnen.