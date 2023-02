Hectaar lanceert eerste woningen in ambitieus bouwproject ‘Het Heldenkwartier’ op grens van Roeselare en Hooglede

Bouwbedrijf en projectontwikkelaar Hectaar lanceert haar eerste woningen in ‘Het Heldenkwartier’, een ambitieus verkavelingsproject langs de Gitsestraat op de grens van Roeselare en Hooglede. Het project bestaat uit 153 betaalbare nieuwbouwwoningen in een duurzaam groen woongebied van 5,5 hectare, waarbij de eerste bewoners in het begin van 2024 hun intrek kunnen nemen.

De opvallende naam van het project verwijst naar een belangrijk moment in de geschiedenis van Roeselare. In ‘Het Heldenkwartier’ worden de straten vernoemd naar de dappere strijders die de stad hielpen bij de bevrijding op het einde van de tweede wereldoorlog. Zo kregen Generaal Maczek, aanvoerder van de eerste Poolse pantserdivisie en Simonne Brugghe een Roeselaarse verzetsheldin alvast een passend eerbetoon.

Variatie aan woningen

Het woningproject telt 153 woningen waarvan 115 eengezinswoningen, achttien appartementen en twintig stapelwoningen. Percelen variëren tussen 160 en 360 vierkante meter, waarbij elke woning voorzien wordt van een tuin of terras en een inpandige garage of carport. Elf van de eerste achttien woningen zullen beschikken over een carport, zeven over een garage. De locatie van het project, dichtbij het centrum van Roeselare en goed gelegen ten opzichte van de snelweg, maakt het tot een uitstekende uitvalsbasis.

“De variatie aan kwalitatieve woningen is wat dit project bijzonder maakt. Zowel stapelwoningen, appartementen, koppelwoningen en gesloten woningen, in verschillende stijlen van landelijk tot modern hebben we in portefeuille. De groene omgeving maakt het een ideale buurt om rustig te wonen” vertelt Sofie Maertens, projectleider bij Hectaar.

Duurzaamheid en groen centraal

Duurzaamheid was een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp van het project. 14% van de totale oppervlakte zal aaneensluitend openbaar groen zijn, dit groen is gelegen binnen een straal van 300 meter van elke woonentiteit. Hierbij wordt ook ingezet op traag verkeer en worden nieuwe fietspaden aangelegd. Ook worden alle woningen aangesloten op het warmtenet waardoor het een bijzonder energiezuinig nieuwbouwproject wordt.

Start van de ruwbouw

De grondwerken zijn volop aan de gang en nieuwe wegen worden binnenkort aangelegd. De eerste achttien halfopen- en gesloten woningen zijn al in aanbouw, waardoor de eerste bewoners in het begin van 2024 kunnen verhuizen. In een volgende fase wordt ook bij de volgende zes halfopen- en drie gesloten woningen in de Gitsestraat de ruwbouw opgestart, zo krijgt het project steeds meer vorm. De prijzen van de eerste woningen starten vanaf 271.000 euro.