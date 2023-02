Hectaar bouwt indrukwekkend nieuw kantoor langs E403

In de Armoedestraat in Rumbeke zijn de werken volop aan de gang voor het nieuw kantoor van projectontwikkelaar Hectaar. Het pand dat een prominente plaats krijgt langs de E403 zal het straatbeeld architecturaal verrijken met zeven verdiepen kantoorruimte.

In de zomer van 2024 verhuist het Hectaar-team van de Westlaan in Roeselare naar een vlot bereikbaar nieuw kantoorgebouw langs de autostrade. De projectontwikkelaar, die reeds 17 jaar gespecialiseerd is in nieuwbouwwoningen, appartementen en Bouwen Op Maat-projecten, breidt aan sneltempo steeds verder uit. Inmiddels zijn dertig medewerkers actief om mee verder te bouwen aan succesvolle ontwikkelingen. Naast het groeiende team, breidt ook het werkgebied uit. Waar vroeger vooral gefocust werd op locaties in West- en Oost-Vlaanderen wordt nu ook gezocht en gebouwd in Vlaams-Brabant, Antwerpen en Henegouwen. De bouw van het nieuw kantoor is voor de projectontwikkelaar een volgende stap.

Verhuur

Het Hectaar-team zal zich vestigen op de twee verdiepen bovenaan in het gebouw. Bijgevolg zullen de overige kantoorruimtes vrij zijn voor verhuur, met oppervlaktes van 208 tot 825 m². Het kantoorgebouw is voorzien van een gemeenschappelijke, polyvalente zaal voor het organiseren van evenementen en seminaries. Door de open ruimtes en systeemvloer blijft de indeling flexibel en kan de huurder de afwerking naar noden en wensen bepalen.

Duurzaam en energiezuinig

In de ontwerpfase waren duurzaamheid en energiezuinigheid prioriteit. De kantoren worden uitgerust met de meest hoogstaande hedendaagse technieken zoals klimaatplafonds op een geothermische warmtepomp, buitenzonnewering, zonnepanelen, gestuurde ventilatie en verlichting, en verhoogde vloeren. Het kleinschalige project is daarnaast omringd door groen, ontworpen door tuin- en landschapsarchitectenbureau Buro Groen. Zij werkten een sterk concept uit waarbij de bezoeker terecht komt in een groene oase en via organische paden de ingang van het gebouw bereikt. Naast groen wordt ook voor fietsers aan de ingang van de site een ruime overdekte fietsenstalling voorzien. De aanwezige parkeerplaatsen worden voorzien van laadpalen.

Ontwerp

Samen met CAAN architecten, een gerenommeerd architectenbureau uit Gent, werden de plannen voor het nieuwe gebouw verwezenlijkt. In het verleden werd reeds samengewerkt voor de bouw van het huidig kantoor in de Westlaan. Nu hebben Hectaar en CAAN de handen opnieuw in elkaar geslagen.

Het ontwerp van dit unieke gebouw ligt in lijn met de visie van Hectaar, namelijk bouwen met oog voor detail, en zo architecturaal het verschil maken in het straatbeeld. Door de vormgeving van het gebouw als kubus ontstaat er veel open ruimte. Hierdoor kan er maximaal ingezet kan worden op infiltratie, groenaanleg, bomen en parking. Het gebouw zelf wordt gekenmerkt door een robuuste sokkel in plankenbekistingsbeton met daarin een parabolische opening als centrale ingang.

“Het ontwerp van het gebouw is zeer compact, maar levert tegelijk veel ruimte en mogelijkheden. Het pand wordt als een soort dobbelsteen op een speelse manier langs de E403 geplaatst. Een echte eyecatcher langs de autostrade”, vertelt Roel Cocquyt, architect bij CAAN.

In het gebouw zijn dan ook geen ondervangende balken, de centrale kern en gevel zijn dragend. De kantoorverdiepen krijgen door de indeling een maximaal aan natuurlijk licht en worden langs de buitenzijde afgewerkt met zonnescreens. Via een slim liftsysteem kunnen bepaalde toegangen tot verdiepen vrijgegeven worden. Deze liften komen rechtstreeks uit op de kantoorvloeren wat leidt tot een open gevoel.