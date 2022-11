Haïke Vandecasteele krijgt Handmade in Belgium-label

Vandaag weet je als consument niet altijd meer zeker wat je koopt. Consumenten zijn meer dan ooit op zoek naar originele producten en willen daarvoor een authenciteitsgarantie. Dat vinden ze bij ambachtelijke ondernemers via het HIB-label. Haïke Vandecasteele van Atelier Dichter in Edewalle ontving het Handmade in Belgium-label.

“Met Atelier Dichter wil ik je met mijn handgemaakte, duurzame juwelen dichter brengen bij jezelf, bij een moment of een persoon”, aldus Haïke (27). “Zo kunnen mensen belangrijke gebeurtenissen blijven omarmen en koesteren. Atelier Dichter was er niet plots, maar was een proces van vele jaren. Ik startte zeven jaar geleden met Moon Bracelets. Hierin kon ik mijn creativiteit en passie voor handgemaakte juwelen kwijt.”

“Mijn webshop draaide overuren en mensen vonden mijn nieuwe collecties en ideeën een schot in de roos. Ondanks het succes voelde ik dat mijn concept niet meer klopte. Moon Bracelets belichaamde niet langer mezelf voor de volle 100 procent. Ik ging terug naar de basis en puurde mijn concept uit: handgemaakt met liefde, maar vooral duurzaam. Zo werd Atelier Dichter geboren. Het is voor consumenten vaak niet gemakkelijk om de ambachtelijke ondernemers en hun producten te onderscheiden van de industriële. Anderzijds is het voor deze ondernemers niet makkelijk op te boksen tegen de concurrentie van onder meer industriële producten. Bovendien definieert het Belgisch recht niet wat een artisanaal of ambachtelijk product is, waardoor het gebruik van deze term vrij is, maar het mag geen misleidende informatie betreffen.”

Oud goud

“Daarom lanceerde Unizo het label Handmade In Belgium, kortweg HIB. Enkel wie aan de strikte criteria van het label voldoet, komt in aanmerking. In 2019 besloot ik om een opleiding tot goudsmid te volgen om dan in 2021 te sprong te wagen naar zelfstandige in hoofdberoep. Kort daarna, in juni 2022, opende ik mijn eigen atelier, als kers op de taart. Ik vind het erg belangrijk om mensen dichter te brengen aan de hand van juwelen.Bij plekken, personen, momenten of zichzelf.Als bachelor psychologie weet ik als geen ander hoe belangrijk een goed gesprek of een goed gevoel kan zijn.Mijn opleiding neem ik dan ook graag mee. Als goudsmid ga ik heel bewust om met de materialen. Duurzaam zijn als bedrijf, recycleren zijn waarden die ik erg belangrijk vind. Daarom werk ik graag met oud goud,ik hou ervan om oude juwelen een nieuw leven te geven” besluit Haïke. (Jeffrey Dael)

Voor meer info kan je terecht op www.atelierdichter.be