Grote opwaarderingsplannen Silicowijk Koksijde veroorzaken onrust

De gemeente Koksijde en Woonmaatschappij IJzer & Zee hebben de handen in elkaar geslagen voor de opwaardering van de Silicowijk. Op de gemeenteraad vroegen oppositieraadsleden Bart Pieters (Koksijde Vooruit) en Sander Loones (N-VA) om meer duidelijkheid, vooral over de herhuisvesting.

De Silicowijk is een traditionele volkswijk van een 60-tal woningen, die werden gebouwd tussen 1959 en 1969 door de sociale huisvestingsmaatschappij Veurnse Bouwmaatschappij. In 1979-1980 werden ten westen van de bestaande huizen nog eens 79 woningen toegevoegd. De Silicowijk dankt haar naam aan de voormalige steenbakkerij Silico Calcaires, want op die terreinen werd het bouwproject gerealiseerd. Nu hebben de gemeente en Woonmaatschappij IJzer en Zee grote renovatieplannen om de wijk op te waarderen. Die renovatie zal gefaseerd gebeuren.

“Daarover heerst heel wat onrust in de wijk”, weet Sander Loones. “Er zouden plannen zijn om binnen een vijftal jaar de buurt volledig opnieuw in te richten en ook bestaande huizen te vervangen door nieuwbouw. Zo zou de binnennring van de Silicowijk de kleine, eenverdiepingswoningen worden afgebroken om er nieuwe woningen te plaatsen. De volgende ring Smockelpot- en Wandelhofstraat zou dan volgen in 2026 met extra wooneenheden op dezelfde ruimte. Het is goed dat hierover een infomoment wordt georganiseerd voor de bewoners.”

Tijdelijk elders wonen

Bart Pieters is al even bezorgd: “Wij vragen met aandrang dat alle bewoners die een voorstel tot tijdelijke herhuisvesting krijgen voldoende en uitgebreid begeleid worden en zeker voorrang krijgen om in Koksijde te blijven wonen. Hierbij verwijzen wij naar de sociale projecten Toekomstlaan, Hagedoorstraat, R. Vandammestraat en Bloemenstraat.”

Burgemeester Marc Vanden Bussche licht toe: “Het is de bedoeling om echt alles aan te pakken: de voetpaden, de straten, het openbaar domein, alle huizen… Er komt ook meer functioneel groen, en het speelpleintje krijgt een opwaardering. Onze wijkwerker Chiara Sartor heeft alle bewoners bezocht en met iedereen gesproken. Sommige huizen zullen worden afgebroken, maar we voorzien ook een 30-tal sociale woningen/appartementen extra. Daardoor kunnen we ons sociaal passief volledig realiseren. Er zijn ook leegstaande woningen en er wonen ook oudere mensen die een huis met 2 of 3 kamers bezetten. We begrijpen dat ze niet zomaar weg willen uit deze sociale wijk waar ze iedereen kennen. We garanderen echter dat niemand aan zijn lot zal worden overgelaten.”

(MVO)