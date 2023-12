Groen licht voor verdieping en verbreding van de Leie

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir zet het licht op groen voor de omgevingsvergunning die een verdieping van 1 meter en een verbreding van de Leie in Menen mogelijk maakt. Door die ingreep zullen ook grotere schepen met een laadvermogen tot 4.500 ton en een lengte tot 190 meter de Leie kunnen bevaren.

Momenteel is de Leie-doortocht in Menen enkel geschikt voor schepen met een laadvermogen tot 1.350 ton, en in het centrum van Menen maakt de Leie een bocht die te krap is om schepen met een lengte van 190 meter door te laten varen. Die bocht wordt nu rechtgetrokken.

“Het is hoog tijd dat de Leie-doortocht in Menen toegankelijker wordt voor onze scheepvaart”, zegt minister van Omgeving Zuhal Demir. “Daarom hakken we nu de knoop door om eindelijk voor een betere doorgang te zorgen”.

2027

De uitvoering van de werken zelf is een verantwoordelijkheid van de Vlaamse Waterweg, onder voogdij van minister van Openbare Werken Lydia Peeters. De verdieping van de Leie in Menen is voorzien in 2027.

Voor dit project worden de bestaande Centrumbrug aan de Rijselstraat en de kaaimuren gesloopt. In de plaats komt er een nieuwe, hogere en bredere Centrumbrug en worden er volledig nieuwe kaaimuren aangelegd.

“De werken brengen ook stadsvernieuwing met zich mee. Zo verdwijnt er heel wat verharding en komt er een publieke ruimte, met veel groen, op de linker- en rechteroever van de Leie”, aldus Demir.