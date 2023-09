Gregory Olszewski leidt 40ste Matexpo in goede banen: “Het is hectisch, maar ik krijg er een kick van”

Als de torenkranen de skyline van Hoog Kortrijk beheersen, dan weet je dat Matexpo eraan komt. Van woensdag 6 tot en met zondag 10 september vindt de veertigste editie plaats van de belangrijkste bouwbeurs van de Benelux, en Gregory Olszewski is de man die voor de vijfde keer op rij voor een vlekkeloze organisatie moet zorgen. “Ik krijg er een kick van om dit alles in goede banen te leiden”, klinkt het.

Matexpo, een tweejaarlijkse internationale vakbeurs voor bouwmaterieel, is een van de pronkstukken van Kortrijk Xpo. De directie van het beurzencomplex koestert die nog meer sedert die andere klepper – Busworld – besliste om Kortrijk Xpo in te ruilen voor Brussels Expo. Nog een beurs van dat formaat verliezen zou wel bijzonder hard aankomen. Al lijkt dat niet aan de orde. Gregory Olszewski (46), die met zijn bedrijf The Fair Experts instaat voor het goede verloop van Matexpo, is niet meteen van plan om andere oorden op te zoeken.

Busworld is weg op Kortrijk Xpo en ook voor Matexpo is het terrein hier in Kortrijk strikt genomen te klein…

“Dat is zo, al moet ik nu ook niet zoveel bedrijven weigeren. De overgrote meerderheid kan erbij zijn en dat betekent dat er hier liefst 357 exposanten zijn, die 1.500 merken presenteren. Toch wel indrukwekkende cijfers, dacht ik. En stel dat we toch zouden willen weggaan, dan zou de vraag rijzen naar waar. Brussels Expo is niet interessant voor ons, want wij zouden daar over minder plaats beschikken dan hier. Eigenlijk is Kortrijk de beste plek voor ons in Vlaanderen. Het zwakste punt van de huidige locatie is de ligging ervan. Kortrijk is niet het centrum van Vlaanderen, maar Matexpo is in die mate een begrip geworden, dat geen enkel bedrijf van belang in wegenwerken of ruwbouw het zich kan veroorloven hier niet te zijn.”

Nieuw is de jobdag. Die komt er op een moment dat Voka West-Vlaanderen een nieuwe alarmkreet slaakte over het tekort aan arbeidskrachten.

“Over alle sectoren heen is er vraag naar extra werkkrachten. In de bouwsector zijn er nu 15.000 vacatures. Hopelijk kunnen we er dankzij onze jobdag een deel invullen. Er doen in elk geval een dertigtal bedrijven mee, en samen hebben zij een vijfhonderdtal jobs in de aanbieding.”

Op 14 augustus zijn jullie gestart met de opbouw. Hoe ziet je leven eruit in deze periode?

“Bijzonder heftig. Het zijn mijn meest hectische weken van het jaar, maar je hoort mij niet klagen, want ik krijg daar een kick van. Hier rondlopen, bijsturen waar dat nodig is, dat is genieten voor mij. Ik ben hier elke dag tegen 7 uur en vertrek hier pas om 19 uur, ook in de weekends. Gelukkig kan ik rekenen op een stevig team: de vijf vaste krachten van The Fair Experts, acht freelancers en vijftien jobstudenten. Dat is ook wel nodig, want zo’n beurs opbouwen is toch niet niets. Op 14 augustus kijk ik naar de lege terreinen en weet ik dat elk stukje van het 135.000 vierkante meter grote terrein een maand later ingenomen zal zijn door een standhouder.”

Slaat de vermoeidheid nooit toe?

“Tot en met 10 september leef ik op adrenaline en voel ik niets. Nadien pas is er sprake van decompressie en kom ik na die intense periode net niet in een zwart gat terecht. Dan moet ik er echt aan sleuren om mezelf ertoe te bewegen nog iets te doen. Dat is altijd zo, eens een event is afgelopen, maar bij Matexpo is dat een stuk heviger omdat dit met voorsprong onze grootste beurs is.”

Was je al van jongs af aan de kerel die altijd van alles mee hielp organiseren?

“Op familiefeesten was ik er telkens bij, als er playbackwedstrijden in elkaar moesten gezet worden, maar ik was niet altijd en overal de initiatiefnemer. Mijn toekomst leek ook eerst elders te liggen, toen ik vertaler-tolk ging studeren. Nadien ben ik per toeval in dit wereldje terechtgekomen. Een vriendin wees me op een vacature bij Kortrijk Xpo, en zo is het begonnen. Ik heb nooit meer iets anders willen doen.”

Je bent geboren en getogen in Kortrijk. Waar ben je wel eens te vinden als je niet werkt?

“Ik ga graag iets eten in La Différence, een echt vleesrestaurant waar Marc en Nathalie niet alleen lekker eten serveren maar ook tijd hebben voor een babbeltje. Ook in café ’t Paleitje aan het oude gerechtsgebouw stap ik met mijn vrouw en de kinderen wel eens binnen. Ik woon daar in de buurt en dus kan ik de auto dan thuislaten. Interessant voor iemand als ik, die al eens graag een goed glas wijn drinkt. (lacht)” (FV)