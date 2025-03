“Green Yard moet de nieuwe eyecatcher worden”: nieuwbouwproject in Ruddervoorde zorgt voor 61 nieuwe woningen

Vanaf augustus gaat Green Yard van start, een nieuw woonproject van Vastgoedgroep Degroote. Dat werd donderdagavond voorgesteld. Het woonproject komt op de voormalige terreinen van basisschool Malpertuis in Ruddervoorde. De schoolgebouwen maken plaats voor 12 eengezinswoningen en 49 appartementen.

De 12 woningen, in cluster van 4, zijn gelegen aan de Kanunnik Andriesstraat en de twee appartementsblokken staan verder van de straat achter de woningen en zijn voorzien van een ondergrondse parking voor de wagens. De inrit die in eerste instantie aan de dreef met de beuken kwam, is in het definitieve ontwerp verplaatst tussen de twee appartementsblokken. Daarmee is tegemoet gekomen aan een van de bezwaren die destijds werden ingediend.

Plek ademt geschiedenis

Het woonproject Green Yard komt op een plek die geschiedenis ademt. Sinds 1963 huisde hier in de Kanunnik Andriesstraat de basisschool van het gemeenschapsonderwijs. In 2021 sloot de school haar deuren en Vastgoedgroep Degroote zag het potentieel en kocht de site om er een duurzame en toekomstgerichte woonbuurt te creëren. Samen met architect Geert Berkein werkte het team van Vastgoedgroep Degroote een vooruitstrevend ontwerp uit, dat de woonwijk respectvol integreert in de omgeving. “Green Yard moet de nieuwe eyecatcher van Ruddervoorde worden, maar tegelijk bewaren we het typische karakter en groene uitzicht van de gemeente”, vertelt David Degroote.

Zo koos de ontwikkelaar ervoor om alle kenmerkende hoogstambeuken te behouden. Naast het groen tussen de verschillende woonblokken komt er ook een parktuin van 4.000 m². Centraal in die parktuin komt een wadi, die het regenwater geleidelijk laat insijpelen, terwijl kort gazon en extensief grasland voor meer biodiversiteit in het landschap moeten zorgen. “Groen speelt in dit project een centrale rol. Daarom hebben we gekozen voor robuuste en duurzame gevelmaterialen in zachte kleurtinten, die de connectie met de omgeving versterken. De ruime gevelopeningen zorgen dan weer voor een interactie tussen de binnen- en buitenruimtes”, vult architect Geert Berkein aan.

Een symbiose

De privétuinen bij de woningen en de ruime terrassen aan de appartementen moeten het open gevoel nog meer versterken. En ook over parkeren is goed nagedacht. “Bewoners van de appartementen kunnen een grote ondergrondse garagebox aankopen, terwijl de bewoners van de eengezinswoningen hun auto aan de achterzijde van hun tuin kunnen parkeren, waar telkens twee à drie parkeerplaatsen zijn voorzien. Bovendien stimuleren we fietsen door voldoende, comfortabele fietsstallingen te voorzien. Op die manier blijft de omgeving ook autoluw”, zegt David Degroote.

“Als bestuur zetten we in op ‘vitale dorpen’”

Het project past ook binnen de bredere visie op de toekomst van Ruddervoorde en de gemeente Oostkamp. “Als bestuur zetten we in op ‘vitale dorpen’, waarbij we zowel publieke als private initiatieven aanmoedigen die bijdragen aan duurzaamheid, leefbaarheid en gemeenschapsvorming. Projecten zoals dit tonen aan hoe Ruddervoorde groeit en evolueert, zonder haar identiteit te verliezen. Er moeten de komende 10 jaar 500.000 woningen bij komen in Vlaanderen wat per gemeente op 125 woningen komt per jaar. Als gemeente worden we hierin dus uitgedaagd en met projecten zoals dit zetten we een goede stap naar de toekomst toe”, geeft burgemeester Jan de Keyser aan. Maar ook Vastgroep Degroote wil zich verbinden met Ruddervoorde. “In eerste instantie met Green Yard maar ook met versterking van het verenigingsleven. We hebben een contract afgesloten met KDC Ruddervoorde en zijn dat ook van plan met SKD Hertsberge eens we starten met een volgend project in de Fabiolalaan in Oostkamp”, weet David te vertellen.

Ondertussen zijn er al een aantal voorbereidende werken gestart en de effectieve start van de bouw van de 12 woningen start in augustus. De woningen zullen worden opgeleverd tegen het bouwverlof 2026. De volgende stap is de bouw van het appartementsblok grenzend aan de dreef waarna ook de tweede blok zal opgetrokken worden. In een periode van 2,5 jaar zou alles moeten klaar zijn.

Voor meer info over het project: https://www.vastgoed-degroote.be/ of neem contact op met co-CEO David Degroote via 059 80 91 91 of info@vastgoed-degroote.be.