Global Estate Group dient nieuwe plannen voor herbestemming veemarkt in Sint-Michiels in

Na een eerste weigering heeft projectontwikkelaar Global Estate Group haar plannen voor de realisatie van een woon- en winkelcentrum op de terreinen van de voormalige veemarkt langs de Koningin Astridlaan in Sint-Michiels gewijzigd en een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De voorziene ondergrondse parking werd hertekend, de circulatie op het terrein aangepast.

Sedert 2019 wordt geen vee meer verhandeld op de veemarkt van Sint-Michiels. Dat jaar kocht projectontwikkelaar Global Estate Group het terrein aan en stelde in overleg met stad Brugge een ambitieus masterplan op.

Handel en kantoren

Op de site is plaats voor handel, horeca en kantoren. Langs de Koningin Astridlaan komt een supermarkt – Albert Hein? – en is er nog ruimte voor een aantal andere handelszaken. Met in totaal 3.500 m² handelsruimte vormt de site een commerciële verbinding tussen de handelsclusters aan de Expressweg en de Torhoutsesteenweg. Daarnaast is er 10.500 m² kantoorruimte voorzien. Aan de randen van de site, grenzend aan de kmo-zone Vogelzang, voorziet het plan 2.850 m² ateliers voor lokale ondernemers uit de maakindustrie.

Ook de woonfunctie wordt verweven doorheen de site. Er zijn een kleine 200 woningen gepland. Global Estate Group voorziet verschillende types woningen voor een breed doelpubliek, gaande van klassieke appartementen tot casco starterswoningen. Ter hoogte van de Graaf Pierre de Brieylaan komen kleinschaliger volumes die aansluiten bij de naburige woonwijk.

Open Markthal

De blikvanger centraal op de site wordt de overdekte, open markthal die opgetrokken zal zijn in hout en glas. De typische spanten van de oude veemarkt worden hernomen in de architectuur. Zo wil Global Estzate Group van de Oostkampse ondernemer Luc Beke de historische waarde en identiteit van de site koesteren. De markthal wordt een lichtrijke, overdekte ontmoetingsplek waar ook plaats zal zijn voor twee horecazaken.

De markthal zal, in combinatie met de aaneengeschakelde pleinen rondom de hal, het decor vormen voor de wekelijkse zondagsmarkt die op de site zal blijven plaatsvinden. In plaats van één groot plein, koos de ontwikkelaar voor een aaneenschakeling van kleinere pleinen, zodat de ruimte aangenaam aanvoelt als er geen markt is. Er komen ook bloembakken met zitbanken en een fontein waar kinderen doorheen kunnen lopen en spelen.

Parkzone

Achter de markthal komt een ruime, publiek toegankelijke groene parkzone met speelplein, picknicktafels, petanquevelden. Zowel voor mensen die op de site wonen of werken als voor de buurtbewoners zal het er volgens Global Estate Group aangenaam vertoeven zijn.

De site van 34.000 m² zal slechts voor 35 procent bebouwd worden. Naast de parkzone komt elders op de site heel wat kwalitatief groen. De bestaande bomen blijven zoveel mogelijk behouden. De site zal grotendeels autovrij zijn en parkeren gebeurt hoofdzakelijk ondergronds, met een ontsluiting naar de Koningin Astridlaan. Fietsers en wandelaars zullen de site gemakkelijk kunnen doorkruisen via aan te leggen fiets- en wandelpaden.

Wijzigingen

Het masterplan werd goedgekeurd, maar de eerste aanvraag voor een omgevingsvergunning botste op teveel bezwaren. Vooral de bewoners van de Graaf Pierre de Breylaan vreesden voor overlast. Bijgevolg heeft Global Estate Group een nieuwe aanvraag ingediend, met gewijzigde plannen.

Volgens urbanisatieschepen Franky Demon werd de ondergrondse parking volledig hertekend, daarnaast is de bovengrondse circulatie aangepast: “De uitritten naar de Graaf Pierre de Brieylaan zijn geschrapt. Het volledige project wordt nu ontsloten via de Koningin Astridlaan. In plaats van meerdere ondergrondse parkeerzones is nu gekozen voor één grote ondergrondse parking met één inrit langs Koningin Astridlaan.”

Voetgangersoversteek

“Bij de supermarkt komt er een ‘inpandige’ laad- en loszone. Het gebouw voor kleine kmo’s kreeg een kleinschaligere vormgeving, met groengevel en teruggetrokken verdieping. Het aantal woonunits is gelijk gebleven, de oppervlakte van de geplande supermarkt is iets verkleind, er wordt ook één kantoorruimte minder voorzien dan origineel gepland: 14 kantoren in plaats van 15”, aldus Franky Demon.

Voor de nabije omgeving voorzien de gewijzigde plannen een vernieuwd voet- en fietspad, een bushalte en een voetgangsoversteek langs de Koningin Astridlaan. Uit nieuwe verkeerstellingen moet blijken dat het aantal verkeersbewegingen zal verminderen dank zij de aanpassingen. Ook de inrit naar de ondergrondse parking vanaf de Graaf Pierre de Brieylaan werd geschrapt.

Hoe moet het nu verder? Franky Demon: “Het openbaar onderzoek gaat terug van start. Als alle adviezen binnen zijn wordt het dossier opnieuw voorgelegd aan het Brugs stadsbestuur.”