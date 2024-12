Gewezen Sint-Pauluskerk maakt plaats voor acht woningen

De afgelopen dagen werd de gewezen Sint-Pauluskerk op de Europawijk afgebroken. De kerk werd in 1967 ingewijd. Veertig jaar later werd ze ontwijd en deed ze vooral dienst als polyvalente zaal.

EH Paul Cornillie

Als er één naam verbonden is aan de Sint-Pauluskerk, dan wel deze van EH Paul Cornillie (overleden in 2011). Hij was nauw betrokken bij het plannen en de bouw. “Begin jaren 60 was de Europawijk in volle groei. De sociale bouwmaatschappij bouwde er tientallen huizen. EH Willem Vandemoortele, die in Zwevegem pastoor was van 1959 tot 1969, vatte het plan op om er een kerk te bouwen. Toch duurde het tot in 1966 vooraleer de bouw kon starten. “Bij de bouw van de kerk gingen we niet over één nacht ijs. Samen met architect Paul Tuts hebben we eerst heel wat kerken bezocht om er de voor- en nadelen te bekijken. Ook financieel moest er één en ander geregeld worden. Ik herinner me dat er nogal wat Vlaamse Kermissen georganiseerd werden om centen bij elkaar te krijgen. We kregen daarbij de medewerking van heel wat mensen en van de jeugdbewegingen”, vertelde hij ons in 2006.

Tand des tijds

De Sint-Pauluskerk werd het weekend voor Kerstmis 1967 door wijlen Mgr. De Smet ingewijd. Sinds 2007 waren er geen diensten meer in de kerk. Gezien de kerk als zaal gebouwd werd, kon ze zonder veel aanpassingen als zaal gebruikt worden. Er was ook een aanpalend zaaltje waar activiteiten doorgingen. De kerk is eigendom van de dekenij. De gemeente kon het gebouw gebruiken in erfpacht. Dit wil tevens zeggen dat ze ook moest instaan voor het onderhoud van de gebouwen. De tand des tijds had ook zijn invloed op de kerk. Er waren grote herstellingen nodig. Zo waren er problemen met het dak en werd betonrot vastgesteld. Er werd vervanging gevonden in de Kappaertkerk, die eveneens aan de dienst onttrokken werd. Het inrichten van het vaccinatiecentrum met de coronacrisis was zowat de laatste functie van de Sint-Pauluskerk. Op het terrein komen acht woningen en een fietsdoorsteek tussen de Italiëlaan en de Luxemburglaan. (GJZ)