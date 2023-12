Gert-Jan en Anthony bouwen jouw energiezuinige woning… in amper vier maanden tijd: “Ecologisch én betaalbaar”

Wie vroeger begeesterd was door Lego kan nu alleen maar toegeven dat het concept van Gert-Jan Andries en Anthony Verhaeghe maar al te goed gevonden is. Zij maken het mogelijk om in een viertal maanden een compleet ingerichte én energiezuinige woning te bouwen. De interesse op de bouwmarkt is alvast groot.

“Bouwen is vaak een stresserend proces”, aldus Gert-Jan Andries (36) en Anthony Verhaeghe (37). De twee wonen in Kortemark en kennen elkaar van tijdens hun studententijd in Kortrijk. “Bij ons vind je geen traditionele, milieubelastende bouwtechnieken, maar we combineren standaardmodules om snel en efficiënt een woning op maat samen te stellen. Het resultaat zijn energiezuinige, kwalitatieve woningen die mee kunnen evolueren volgens de noden van hun bewoners. De interesse voor die innovatieve manier van werken is groot. Kandidaat-bouwers zien in dat er eigenlijk alleen maar voordelen zijn. Tijdens en na onze deelname aan de Bisbeurs kregen we heel wat aanvragen van geïnteresseerden. Dat bewijst dat onze woningen perfect aansluiten bij de aandacht die leeft voor energiezuinig, milieuvriendelijk en levensloopbestendig wonen.”

20 ton

“Om de belangrijkste troeven van onze woningen nog beter in de verf te zetten, veranderden we de naam van ons bedrijf in HomeQue. We verwijzen met onze naam voortaan niet meer naar Qubes, maar wel naar onze USP’s. De Q staat voor quick, want het hele bouwproces verloopt heel snel. Vier tot vijf maanden na het toekennen van de omgevingsvergunning kan de woning al zorgenvrij opgeleverd worden. De modules worden gefabriceerd in onze productiehal en worden in enkele dagen tijd gemonteerd op de werf. We plaatsen er zelfs de badkamer en de keuken in. Zo’n module weegt om en bij de 20.000 kg, maar ze kunnen makkelijk getransporteerd worden en in gelijk welke straat geplaatst worden. Momenteel huren we een loods bij de firma Deprez in de Lichterveldestraat. De modules worden binnen gefabriceerd, dus regen of ander slecht weer kan geen spelbreker meer zijn. Ook de langdurige geluidsoverlast van een traditionele bouwwerf is bij ons geen probleem, want de constructie ter plekke is in een paar weken geklonken. Een pak vlotter en efficiënter dus dan met traditionele bouwtechnieken.”

“Door onze manier van werken, kunnen we trouwens tot acht bouwlagen creëren zonder beton te moeten gebruiken”

“De U staat voor units. Door de standaardmodules slim te combineren, bouwen we woningen die later vrij vlot aangepast kunnen worden. Of kopers nu plannen hebben voor een starters- of gezinswoning, aan hun huis een extra ruimte wil toevoegen of wat kleiner willen wonen: hun woning past zich aan hun wensen, budget en levensfase aan. Tot slot zijn de woningen van HomeQue ook ecologisch en energiezuinig, want ze worden gebouwd met massief kruislaaghout, met sterke isolerende eigenschappen. Onze woningen zijn bovendien voorzien van zonnepanelen, een geothermische warmtepomp en slimme domotica. Ook al bestaan onze huizen uit verschillende blokken, toch heb je nooit het gevoel in een blokkendoos te leven. Particulieren kunnen met HomeQue bouwen op hun eigen bouwgrond, maar het bedrijf heeft op dit moment ook een project in Houthulst, waar het negen instapklare gezinswoningen met tuin bouwt.”

Modelwoning

“Tot voor kort waren we voornamelijk actief in België, maar willen onze actieradius uitbreiden naar Frankrijk, Nederland en Luxemburg. Verschillende bouwprojecten zijn intussen afgerond, de toekomstplannen zijn groot. “Omdat niet iedereen zich iets kan voorstellen bij modulair bouwen, willen we een modelwoning lanceren waarin geïnteresseerden een paar dagen kunnen verblijven. We kijken ook over de grenzen van de particuliere woningbouw heen: doordat we onze qubes telkens op dezelfde manier kunnen opbouwen, zijn die perfect geschikt voor ziekenhuizen, scholen en woonzorgcentra. Door onze manier van werken, kunnen we trouwens tot acht bouwlagen creëren zonder beton te moeten gebruiken. In dat opzicht horen HomeQue-appartementen zeker ook tot de mogelijkheden. En het leuke is dat onze woningen best betaalbaar blijven”, besluiten Gert-Jan en Anthony.

Alle info vind je op www.homeque.be