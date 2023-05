Gerestaureerde iconische toren prijkt terug op gemeentehuis van De Haan

In De Haan werd de volledig restaureerde Belvedèretoren terug op het gemeentehuis geplaatst. Daarmee is het hoogste punt van het gebouw afgewerkt, wat traditioneel gevierd wordt. De restauratiewerken zullen nog tot het einde van het jaar duren.

Het gemeentehuis van De Haan ondergaat momenteel een grondige restauratie. Het gebouw is in 1898 ontworpen als Grand Hotel du Coq-sur-Mer, een luxehotel met 62 kamers. In 1936 werd het grondig gerenoveerd door architect Leon Ide, die vele panden in De Haan heeft gebouwd en verbouwd. Eind jaren ‘40 kreeg het een tweede leven als vakantiehuis voor kinderen uit Charleroi en omgeving. In 1979 kocht het gemeentebestuur het pand om het te herbestemmen als gemeentehuis. In 1985 werd het daarvoor grondig gerestaureerd. Het oorspronkelijke zadeldak en de dakkapellen werden toen gereconstrueerd.

Monument

Het monumentale gebouw, dat deel uitmaakt van het beschermde dorpsgezicht De Concessie, is intussen zelf ook beschermd als monument. Maar 35 jaar na de laatste renovatie was een grondige aanpak echter opnieuw noodzakelijk. Burgemeester Wilfried Vandaele: “Het gemeentehuis was door onder meer vocht en betonrot aan een grondige opknapbeurt toe en ondergaat daarom momenteel een grondige restauratie. Het dak wordt vernieuwd, de galerij hersteld en de gevels krijgen een nieuwe pleister- en verflaag. De kosten daarvoor zijn aanzienlijk: het architectenbureau raamde de kostprijs op 3,5 miljoen euro. Dergelijke investeringen zijn voor een gemeente alleen bijna niet te dragen. We zijn dan ook bijzonder dankbaar voor de subsidie van 2.272.941 euro die we krijgen van de Vlaamse Overheid.”

Een van de meest beeldbepalende elementen van het pand

De gemeente stelde Architectenbureau Maarten Dobbelaere aan voor het project. De uitvoering ligt in handen van hoofdaannemer Artes Woudenberg. De werken gingen eind 2021 van start. In de eerste fase werd de achterzijde van het gebouw aangepakt. Momenteel zijn de zuid- en de voorgevel aan de beurt. Naast de gevel wordt ook het dak volledig vernieuwd, om verdere waterinsijpeling te vermijden. En op 28 maart 2023 werd de iconische belvedèretoren van het dak afgenomen, om hersteld te worden in het atelier van de aannemer. De belvedère is één van de oudste erfgoedelementen van het pand. Het dak van het gemeentehuis had initieel een andere vorm, die doorheen de tijd werd aangepast. Ook de dakkapellen werden doorheen de geschiedenis en verschillende bestemmingen verbouwd. De belvedère daarentegen was al vanaf de bouw van het pand aanwezig en is altijd het hoogste punt – als het ware de kroon – van het pand geweest.

Groen en wit

“Het is een typisch stijlelement binnen de cottage architectuur, omdat het enerzijds de verticaliteit en het speelse karakter van deze stijl benadrukt. Anderzijds herkennen we er ook de typische voorliefde voor gedecoreerd hout in terug. Langs de kust vinden we onder andere in De Panne en Koksijde hier en daar nog constructies met kleinere belvedères terug, maar de belvedère van het gemeentehuis in De Haan is omwille van zijn omvang toch wel een van de meer opvallende voorbeelden. Gelegen in het hartje van de Concessie, waar we in de individuele panden ook hier en daar decoratieve torentjes, dakruitertjes en kleine belvedères terugvinden, is de belvedère van het gemeentehuis een van de meest beeldbepalende elementen van het pand, en bij uitbreiding dus ook het omliggend dorpsgezicht”, zegt Jana Wijnsouw, erfgoedconsulente bij het agentschap Onroerend Erfgoed.

Vandaag werd de toren dus terug op het dak geplaatst. Het onderste deel is vernieuwd, het bovenste deel is helemaal gerestaureerd. De toren schittert in groen en wit. Deze kleuren zijn niet toevallig gekozen maar kwamen er na uitvoerig onderzoek door het Agentschap Onroerend Erfgoed. “In tegenstelling tot de voormalige, uniforme kleurstelling, wordt de gerestaureerde belvedère teruggeplaatst met een tweekleurige afwerking conform het beeld op historische foto’s. Het erfgoedelement krijgt dus zijn originele kleur terug,” aldus nog Jana Wijnsouw. Met het terugplaatsen van deze belvedèretoren is tevens het hoogste punt van het gebouw afgewerkt, iets wat in de bouwsector traditioneel gevierd wordt. De aannemer nodigde alle betrokkenen daarom ook uit voor een ‘hoogste puntviering’. De restauratie van de rest van het gebouw en ook de heraanleg van de directe omgeving errond zal nog tot het einde van het jaar duren. (WK)