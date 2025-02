Gemeengoed lanceert cohousingproject in Zuidveldstraat: Cohousing kent grote opmars

Jeroen Gaeremynck van Gemeengoed is al sinds 2012 bezig met cohousingproject in Vlaanderen. Samen met Bruggeling Dries Craeye lanceerde hij vorige week ‘Buurt, een bedrijf dat zich specifiek richt op cohousingprojecten. Begin februari stelt de het bedrijf ook in Beernem een project voor. De site aan de Zuidveldstraat wordt ontwikkeld in het project Dinamic. Daar is plaats voor gezinswoningen, appartementen en studio’s.

Collectieve woonvormen zijn aan een opmars bezig en dat is weldra ook het geval in Beernem. In de Zuidveldstraat wil Buurt een project van 5.850 vierkante meter ontwikkelen. In het project passen heel wat gemeenschappelijke ruimtes zoals een grote leefruimte, een tuin met zonneterrassen en een berging. Daarnaast is er ook een wasserette en zijn er twee logeerkamers die door de andere bewoners gebruikt kunnen worden. Op het domein zullen geen auto’s mogen rijden, hoewel er plaats is voor 27 auto’s aan de rand van de site. “We lanceren het project en delen onze plannen, om vervolgens alle geïnteresseerden te bundelen. Pas daarna wordt de vergunning aangevraagd”, vertelt Dries Craeye. “Het domein wordt nu gebruikt door een vzw en dat zal ook zo blijven. Zo blijven de studio’s bestemd voor sociaal verhuur. Het gebouw aan de andere kant van de site, waar nu een yogaruimte is, wordt opgeknapt.” Op het domein komen in totaal tien gezinswoningen, zes appartementen en vier sociale studio’s. Die worden verspreid over vier gebouwen die wel met elkaar verbonden zijn. In elke unit plaatst de ontwikkelaar een keuken, leefruimte, slaapkamers en badkamer.

Groene long

Bovendien is er ook een buitenruimte. Bewoners hebben daardoor een individuele ruimte, aangevuld met de voordelen van de collectieve ruimtes. “We vinden het belangrijk om de groene long te bewaren. Dat groen is uniek en willen we laten terugkomen in de ontwikkeling van het domein. We hopen eind dit jaar de vergunning aan te vragen. Hopelijk is er in het voorjaar van 2026 een grote groep geïnteresseerden dat er wil komen wonen, waarna de werken kunnen starten”, vertelt Craeye. “Zo kunnen we in een ideaal scenario eind 2027 opleveren.”