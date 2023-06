Geen woonzone, wel KMO-park op Delabie-site in Marke

De Kortrijkse gemeenteraad heeft het voorstel van CD&V om de Delabie-site in Marke om te vormen naar een woonzone weggestemd. Momenteel ligt er wel een vergunningsaanvraag klaar van projectontwikkelaar Hercull om op diezelfde site, waar vroeger Boekbinderij Delabie gevestigd was, een KMO-park neer te poten met 13 units en enkele atelierwoningen. Of Hercull ook effectief een vergunning krijgt voor hun KMO-park wordt voor 10 juli beslist.

“We zijn de speelbal geworden in een jammerlijk politiek spel”, reageerde ontwikkelaar Maarten Allijns toen hij te horen kreeg dat CD&V Kortrijk het gemunt had op zijn site “Mercurius” in de Kalvariestraat in Marke. De oppositiepartij zag op de site liever nieuwe woningen verrijzen dan 13 KMO-units. Vooral de mogelijke mobiliteitshinder die zo’n KMO-zone met zich meebrengt, baart de christendemocraten zorgen. Ze riepen buurtbewoners dan ook massaal op bezwaarschriften in te dienen tegen het KMO-park. Uiteindelijk gaven 74 mensen gehoor aan die oproep. “Het is niet meer van deze tijd om een nieuwe kmo-zone te ontwikkelen in een dorpskern, tussen verschillende scholen en aan de rand van een natuurgebied”, liet fractieleider Hannelore Vanhoenacker zich begin vorige maand ontvallen. De CD&V-fractie diende op de voorbije gemeenteraad een voorstel in om de beslissing van een KMO-park volledig terug te draaien en er een woonzone van te maken.

Schepen van Stedenbouw Wout Maddens (Team Burgemeester) counterde dat voorstel door te stellen dat er in West-Vlaanderen al een gapend tekort is aan KMO-units, alsook dat het project aansluit op de trage verbindingen in Marke, paden voor niet-gemotoriseerd verkeer. Dat laatste zou de veiligheid van de zwakke weggebruiker moeten waarborgen. Ook ontwikkelaar Hercull pareerde die kritiek al indertijd. “Zware transportmiddelen, zoals die er al zijn, zullen nooit moeten passeren tijdens drukke momenten. Het wordt ook mogelijk voor auto’s om rond te rijden in de zone, dus zullen ze nooit manoeuvres moeten doen die voor gevaar kunnen zorgen. Bovendien hoor ik dat CD&V er liever in woonzone zou komen, net dat zou voor heel veel extra verkeer zorgen”, liet Allijns weten.

Het voorstel van CD&V werd uiteindelijk enkel gesteund door het Vlaams Belang, de groene fractie onthield zich. De stad moet zich nu nog voor 10 juli buigen over de uiteindelijke vergunning. Als die er komt, kan de projectontwikkelaar dit jaar nog beginnen aan de bouw van KMO-park “Mercurius”.