Frederic Windels nieuwe voorzitter van de Waregemse bouwbeurs:“We mikken opnieuw op 5.000 bezoekers”

Frederic Windels (40) is de nieuwe voorzitter van ‘Iedereen bouwt’. Zijn taak is duidelijk: de eerste Waregemse bouwbeurs na de coronajaren in goede banen leiden. “Ik heb er vertrouwen in. We mikken opnieuw op 5.000 bezoekers”, klinkt het bij de bestuurder die van 29 september tot en met 1 oktober niet zal weg te slaan zijn uit Waregem Expo waar alles plaatsvindt.

Toeval is het niet dat Unizo bij Frederic Windels is uitgekomen om de bouwbeurs te leiden. Hij heeft de voorbije jaren bewezen dat hij van wanten weet als het gaat over het opzetten van events. Zo is hij een van de mensen achter het bijzonder populaire dance-event Hype’O Dream, waar deze zomer nog 26.000 danslustigen op afkwamen. En er is meer, want Frederic heeft ook mee het Deerlijkse uitgaansleven een tweede adem bezorgd door – achter de schermen café ‘t Oud Gemeentehuis en eethuis Soeur Sourire te herlanceren. Je zou het ondertussen bijna vergeten dat deze geboren en getogen Waregemnaar in de eerste plaats verzekeringsmakelaar is.

Als ik zeg dat je een bezige bij bent, lijkt me dat een understatement van formaat. Heb je nog tijd om ’s nachts ook wat te slapen?

(glimlacht) “Die is er zeker nog. Kijk ik begin ’s morgens te werken om 8 uur en ga vaak door tot ’s avonds laat. Maar ik heb daar geen last van. Ik heb nooit stress en lig ’s nachts ook niet te piekeren over zakelijke beslommeringen of initiatieven die ik mee op het getouw zet. Het enige wat me uit mijn evenwicht kan brengen, is dat mijn vrouw of kinderen iets zou overkomen. Mijn gezin is heel belangrijk voor mij. De weekends houd ik in de regel daarvoor vrij.”

Met uitzondering dan ongetwijfeld van het weekend dat de bouwbeurs plaatsvindt. Dit is pas de eerste editie sedert 2019. Spannend lijkt me.

“Ik blijf daar rustig onder. Alles is goed voorbereid en dus heb ik er vertrouwen in dat alles ook goed zal verlopen. Uiteraard is er een en ander veranderd sedert dat de vorige editie heeft plaatsgevonden. Er was corona en in die periode hebben de mensen volop het internet ontdekt als bron voor informatie over verbouwingen. Dus in die zin is het toch wat afwachten. Toch ben ik er van overtuigd dat de formule opnieuw zal aanslaan. Mensen gaan op de beurs niet alleen alle mogelijke informatie kunnen vinden in verband met geplande (ver)bouwprojecten, ze gaan ook in contact komen met nieuwe trends, innovatieve ideeën en nieuwe technologieën. Bovendien is het toch altijd aangenaam kuieren op een plek waar alleen maar bedrijven een stand hebben met een duidelijke link naar Waregem.”

Je bent een van de architecten achter het gerenommeerde Hype’O Dream. Keek Unizo daarom in jouw richting om voorzitter te worden?

“Neen ik denk niet dat dit een rol speelde. Wel weet iedereen binnen Unizo (de lokale ondernemersorganisatie achter de bouwbeurs, red.) waar ik voor sta. Ik ben al langer actief binnen de lokale afdeling en het is voldoende bekend dat als ik ergens voor ga dit voor de volle honderd procent is. Dat ik eerder ook al mijn schouders gezet heb onder het digitale platform van de bouwbeurs in coronatijd zal misschien ook wel een rol gespeeld hebben.”

Wat beschouw je zelf als je beste eigenschap als organisator en ondernemer?

(denkt na) “Ik kan gemakkelijk dingen relativeren. Ik vind dat je jezelf niet al te ernstig moet nemen. Neem nu mijn titel van voorzitter. Eerlijk, ik beschouw mezelf in de eerste plaats als aanspreekpunt. In de werkgroep achter die beurs is iedereen van even groot belang. Ook als verzekeringsmakelaar heb ik het nooit over mijn werknemers, maar over mijn collega’s. Ik doe dat omdat ik maar al te goed besef dat ik zonder hen niet zou kunnen doen wat ik nu doe.”

Je curriculum oogt interessant, maar je moet me wel eens uitleggen waarom een Waregemnaar het Deerlijkse uitgaansleven weer tot leven wil brengen.

(lacht) “Het heeft puur met toeval te maken. Samen met een vriend/vennoot was ik op zoek naar een zaal die we zouden kunnen gebruiken voor eigen zakelijke activiteiten, maar uiteindelijk is het veel meer geworden. Zo hebben we eerst het gebouw gekocht waar ’t Oud Gemeentehuis zich bevond en daarna dat van Soeur Sourire. Inmiddels zijn beide een succes al hebben wij met de uitbating niets te maken. Mochten zich nog opportuniteiten voordoen in die zin, gaan we die zeker bekijken. We zijn ook niet speciaal op Deerlijk gefocust. Dus dat kan eender waar zijn in de regio.”

Waar ga je tot slot in eigen stad het liefst iets eten of drinken?

“Als we iets willen eten, hebben mijn vrouw en ik toch een voorkeur voor Hobo’s Restaurant. Hun rib-eye teriyaki is verrukkelijk. Die combinatie van een lekker stukje rundsvlees van bij ons met een echte Japanse saus, dat moet je zeker eens proberen.”

