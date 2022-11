Fiat voor 18 assistentiewoningen in ACV-pand in Oude Burg in Brugge

Het Brugs stadsbestuur heeft een vergunning verleend voor de bouw van achttien assistentiewoningen in de Oude Burg, op de plek waar de vakbond ACV zijn kantoren had. Volgens urbanisatieschepen Franky Demon is het pand in een te slechte staat voor herbestemming en dienen de kantoorvleugels gesloopt te worden. “De gevel aan de straatkant blijft behouden!”

“Het kantorencomplex van groep Planning uit de jaren 1980 verkeert in mindere goede staat en een herbestemming van deze kantoorruimtes in Oude Burg 17 is helaas niet mogelijk”, zegt Franky Demon. “Door het specifieke ontwerp als kantoren met vides en open verbindingen kunnen deze gebouwen moeilijk een nieuwe functie krijgen. Er komt nu een nieuw project met assistentiewoningen, de vergunning werd hiervoor verleend.”

“Voor het nieuwe project worden de kantoorvleugels gesloopt. De oudere bebouwing aan de zijde van de Oude Burg blijft wel behouden en wordt in het project geïntegreerd. Ook de iconische horecazaak ‘De Gilde’ blijft behouden.”

Assistentiewoningen

Het nieuwe project omvat een uitbating met assistentiewoningen. De firma community building zal hier achttien assistentiewoningen uitbaten. Het bedrijf is ook actief in Gent, waar het al verschillende jaren woningen verhuurt.

In het binnengebied komt één nieuwe vleugel met entiteiten. De overige entiteiten worden voorzien op de verdiepingen van de volumes aan de Oude Burg. “De nieuwbouwvleugel op het binnengebied wordt zo ingeplant dat alle aanpalende buren hier geen hinder van ontvangen. De CM die er met haar kantoren direct naast ligt was deels verbonden met dit project. Haar kantoren zijn van gelijkaardige datum en opbouw, het was dus een hele puzzel met alle ramen en doorgangen rekening te houden’, vertelt Franky Demon.

Militaire kapel

Op het binnengebied wordt afstand gehouden van de militaire kapel. Dit brengt de gevel opnieuw tot zijn recht en maakt er een mooie meerwaarde voor het nieuwe project van.

De assistentiewoningen verschillen in grootte en hebben één of twee slaapkamers. Er is bij elke entiteit ook een buitenruimte voorzien. De bestaande kelder wordt aangepast zodat er twintig wagens kunnen geparkeerd worden, met inrit via de Kartuizerinnenstraat.

Hedendaags

De architectuur van deze nieuwe vleugel is hedendaags maar wordt wel voorzien in ‘gechipperde baksteen’: een hedendaagse afwerking maar wel uitgevoerd in een traditioneel materiaal. Op die manier zal de nieuwe vleugel zich volgens de Brugse urbanisatieschepen inpassen in de omgeving.

“De bestaande volumes aan de Oude Burg zullen met zorg gerestaureerd worden. Hierdoor zal het project een mooie combinatie zijn van nieuwbouw en herbestemming, gelegen in het hartje van Brugge”, besluit Franky Demon.