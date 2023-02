Farys pakt in Brugge voor het eerst uit met ‘kousrenovatie’: rioleringswerken zonder dat straat moet opengebroken worden

Farys pakt voor het eerst in Brugge uit met een revolutionair systeem van rioleringswerken: als testcase krijgen enkele straten in Sint-Andries een nieuwe riolering zonder graafwerken of het openbreken van het wegdek. Het revolutionaire procédé wordt ‘kousrenovatie’ genoemd.

In de Nieuwe Sint-Annadreef en omliggende straten in Sint-Andries wordt de bovenbouw vernieuwd. In het kader van deze vernieuwing wordt ook de riolering aangepakt. “In de Heesterlaan en Heidelaan komt een volledig nieuwe riolering. In de Nieuwe Sint-Annadreef, Bremlaan, Gagelstraat, Dopheidestraat en Krakkestraat gebeurt een renovatie van het rioolstelsel. Dit zonder graafwerken of openbreken van het wegdek. Een primeur in Brugge”, zeggen burgemeester Dirk De fauw en schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Monumentale bomen blijven behouden

“Bij de plannen om de straten heraan te leggen werd gekeken of de riolering aan vernieuwing toe was”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. Dit bleek zo te zijn. In de Heesterlaan en de Heidelaan wordt gelijktijdig met de heraanleg van de straat een nieuwe riolering geplaatst. In de Nieuwe Sint-Annadreef, Bremlaan, Dopheidestraat, Gagelstraat en Krakkestraat gebeurt de rioolrenovatie pas achteraf.

“In de wijk staan verschillende monumentale bomen waarvan de wortels ver doorlopen onder de straat. Om de bomen maximaal te kunnen behouden, werd in vijf straten gekozen voor om de riolering te renoveren via de CIPP Lining Techniek in plaats van een volledig nieuwe riolering te plaatsen”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Tweede leven voor bestaande riool

Via de CIPP Lining Techniek of ‘kousrenovatie’ kan de bestaande riolering gerenoveerd worden, zonder de straat te moeten opbreken. Een nieuwe buis wordt ter plaatse aangebracht in de bestaande riolering. Deze techniek brengt weinig hinder mee voor het verkeer in de straten. “Via deze buis-in-buisrenovatie wordt de levensduur van de riolering met 50 jaar verlengd én worden de wortels van de bomen niet geraakt”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Farys gebruikt deze techniek enkel wanneer de riolering nog voldoende sterk is en er voldoende afvoercapaciteit is. Dit was het geval in de Nieuwe Sint-Annadreef, Bremlaan, Gagelstraat, Krakkestraat en Dopheidestraat. “De voordelen aan deze techniek: het brengt minder hinder mee voor de omgeving en het geeft een structurele meerwaarde aan het bestaande rioleringsstelsel”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Deze revolutionaire techniek wordt in de Nieuwe Sint-Annadreef voor het eerst uitgevoerd in Brugge, maar we plannen om deze techniek ook in andere straten toe te passen”, aldus schepen Mercedes Van Volcem.