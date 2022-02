Extra keermuur op zeedijk in Blankenberge kost half miljoen euro

Een extra keermuurtje moet de westkant van de Zeedijk in Blankenberge extra beschermen tegen een duizendjarige storm. Het prijskaartje voor die ingreep is niet min: het ontwerp wordt geraamd op zo’n 500.000 euro. “Maar dat wordt bijna volledig betaald door de Vlaamse overheid”, zegt burgemeester Björn Prasse.

Uit de recentste zesjaarlijkse toetsing van het kustveiligheidsplan blijkt dat de Blankenbergse zeedijk aan de westkant, tussen de havengeul en de Van Praethelling, onvoldoende bescherming biedt bij een duizendjarige storm. Bij een uitzonderlijke hoogwaterstand zou daar te veel water naar het stadscentrum en het hinterland stromen en omdat ‘zachte maatregelen’ zoals zandsuppleties onvoldoende zouden helpen, wordt in het najaar gestart met de bouw van een extra keermuur dat tevens als zitelement zal dienen.

Extra verdediging

De ingreep moet bij extreme hoogwaterstanden een extra verdedigingslinie vormen. “Het is niet de bedoeling dat de wateroverslag er volledig mee verhinderd wordt. Het doel is de wateroverslag te beperken tot aanvaardbare niveaus”, zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD). De stijl van de keermuur rond de haven wordt verder doorgetrokken, het geheel wordt esthetisch uitgewerkt op de blauwsteen van de Zeedijk. De afdeling Kust van de Vlaamse overheid zal ook hier instaan voor de kosten, alleen de meerkost voor de esthetische uitwerking komt ten laste van de stad.

“Het voorliggend ontwerp wordt geraamd op 508.405 euro, waarvan 47.269 euro ten laste van de stad. De afdeling Kust zal ook de kost voor het plaatselijk vernieuwen van de zeedijkbevloering op zich nemen”, aldus Prasse.

Werken dit najaar

De werken zouden in het najaar van start gaan en volgend jaar tegen de paasvakantie afgerond moeten zijn. Ondertussen hoopt burgemeester Prasse de vernieuwde zone rond de Barcadère en de Havenstraat tegen de krokusvakantie alvast te kunnen openstellen voor fietsers en voetgangers. “Het volgende dat dan in samenspraak met MDK nog moet afgeklopt worden, is de bouw van de nieuwe strekdam op linkeroever”, klinkt het. (WK)