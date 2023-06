Er wordt deze zomer flink verbouwd in De Wassenaard in Varsenare

Het klooster van de Zusters van Liefde naast basisschool De Wassenaard is al enkele jaren niet meer bewoond. Zowat vier jaar geleden verhuisden immers de laatste kloosterzusters. “Ik herinner me nog levendig de jaren dat zuster Agnes Ide mijn directeur was”, vertelt juf Monique van het eerste leerjaar.

Op een of andere manier zullen de zusters nog lang aanwezig blijven op het schooldomein, want vanaf september krijgt de benedenverdieping van het voormalige kloosterhuis een nieuwe onderwijsbestemming. De voormalige slaapkamers van de zusters op de bovenverdieping werden eerder al opgeknapt en worden ook volgend schooljaar verder gebruikt als therapielokalen.

Nieuwe toegang

“Ik ben heel blij dat we over enkele maanden in het kloosterhuis ons nieuwe schoolsecretariaat en een grote leraarskamer in gebruik kunnen nemen”, vertelt directeur Ilse Deraedt. “De ouders zullen me vanaf volgend schooljaar ook daar kunnen vinden in mijn nieuw kantoor. Momenteel is de locatie van het directiebureel niet optimaal. Je moet echt wel een eindje stappen en de bordjes goed in de gaten houden om mezelf of een secretariaatsmedewerker te vinden. Vanaf september zal dat anders zijn. Ook de veiligheid van de kinderen zal erop vooruitgaan. Tijdens de schooluren gaan alle schoolpoorten dicht en is de school enkel toegankelijk via de nieuwe toegang in het vroegere kloostergebouw.”

Nieuwe turnzaal

Naast de verbouwing van het klooster staan tijdens de grote vakantie nog andere belangrijke renovatiewerken in de Wassenaard geprogrammeerd.

“Onze turnzaal was aan een dringende update toe. Er komt een nieuwe vloer, de ramen worden vervangen en de verlichting wordt gerenoveerd. De aannemer beloofde om tijdens de vakantiemaanden hard door te werken, zodat onze leerlingen begin september in een schitterend gerenoveerde turnzaal kunnen sporten.”

“De laatste weken van de vakantie verhuizen we het schoolsecretariaat en mijn bureel. Dat wordt ook nog een hele klus. Infrastructureel zet De Wassenaard met deze verbouwingen alvast een flinke stap vooruit”, besluit directeur Ilse Deraedt.

(PDC)