Eigenaars iconisch gebouw Fabiolaan in Menen zetten gebouw te koop: “Enige overblijfsel van Sint-Jansmlen”

Iedere Menenaar kent het gebouw zonder het echt te kennen: het pand op de hoek van de Fabiolalaan en de Molenstraat. Nu kan dit stukje geschiedenis ook het uwe worden want de eigenaars plaatsten het te koop. “De eigenaar koopt meteen het enige wat nog overblijft van de Sint-Jansmolen”, lachen Tamara Lietaer en Simon Buyssens die de verkoop in goede banen leiden.

199.000 euro, zoveel moet worden neergeteld voor een uniek gebouw waarbij de geschiedenis ons tot in de 14de eeuw brengt. “Toen we het pand in portefeuille kregen, zijn we meteen op zoek gegaan naar de oorsprong van deze opmerkelijke plaats. De documentatie bracht ons honderden jaren terug in de tijd.” Simon, die namens Immo Lietaer potentiële klanten het gebouw laat bezichtigen, kon op die manier de levensweg van de plek in beeld brengen. “Het was toen een watermolen, die in de zestiende en zeventiende eeuw volledig werd herbouwd. We leerden ook dat het gebouw in 1788 nogmaals van de hand ging, waarop opnieuw verbouwingswerken werden uitgevoerd. Die datum staat nog steeds boven de poort en toen kreeg het geheel zijn definitieve vorm.”

Schaduw van politiecommissariaat

Het pand, in de schaduw van het politiecommissariaat, deed eeuwenlang dienst als olieslagerij. “Lijnzaad werd geplet om de olie eruit te recupereren, een niet ongevaarlijke job. Documenten leerden ons dat een arbeider hier zelfs enkele vingers verloor op die manier. In de 19de eeuw werd dan een stoommachine geplaatst, waardoor de olieslagerij in geen tijd zich kon opwerken tot de meest succesvolle van de streek. Na de tweede wereldoorlog ging de boel echter op slot en was het industriële tijdperk afgelopen.”

Garage

Het gebouw, dat ondertussen nog steeds dienst doet als garage, is op zoek naar een nieuwe eigenaar. “De mogelijkheden zijn legio al zal alles in nauw overleg met de bevoegde diensten moeten gebeuren”, sluit Simon af. “In 1991 kreeg het gebouw een beschermd statuut dus je mag het niet zomaar slopen of veranderen. Toch krijg je voor die prijs een onschatbare hoeveelheid aan geschiedenis in handen, met een oppervlakte van 251 vierkante meter en 2 verdiepingen.”