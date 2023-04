Eerstesteenlegging Wildertuin bij wzc De Boomgaard in Langemark: “Al 65 procent van de 33 assistentiewoningen verkocht”

Van de 33 assistentiewoningen die gebouwd worden in residentie Wildertuin, vlakbij wzc De Boomgaard, werden al 65 procent verkocht. Dat zeiden burgemeester Dominique Cool (N-VA) en Pieter Declerck van Community Building bij de eerstesteenlegging van het sociale bouwproject.

De Wildertuin zal uit 33 assistentiewoningen bestaan en is een publiek-private samenwerking tussen Community Building en het lokaal bestuur van Langemark-Poelkapelle. “Waar in vroegere tijden gedacht werd om dit als gemeente helemaal zelf en alleen te verwezenlijken, leek ons het veel opportuner om samen te werken met specialisten in deze materie”, zegt burgemeester Dominique Cool (N-VA). “Een zoektocht naar potentiële partners bracht ons al gauw in contact met Jean-Marie Criem van Community Building. Zo kwam een soort publiek-private samenwerking tot stand. We stelden onze grond te koop en Community Building was geïnteresseerd voor een goeie 40 are gezien de uitstekende locatie bij ons woonzorgcentrum.”

Van 190.000 euro tot 295.000 euro

De bouw van de residentie is halfweg. “Als alles vlot verder gaat, verwachten we dat de residentie in november 2023 zal openen”, zegt Pieter Declerck van Community Building. “Ook met de verkoop gaat het goed. Reeds 65 procent van de assistentiewoningen is al verkocht. De woningen zijn te koop voor een prijs vanaf 190.000 euro, exclusief 12 procent btw. De duurste woning staat te koop voor een prijs van 295.000 euro.”

Wildertuin

“De residentie zal 33 energiezuinige woonunits hebben met 1- en 2-slaapkamerappartementen met volledig uitgeruste keukens en badkamers”, vervolgt collega Maarten Criem. “Elke assistentiewoning is voorzien van een zongericht terras. Alle gelijkvloerse appartementen zullen over een afgesloten privétuin met weinig onderhoud beschikken. Met de naam Wildertuin wilden we aansluiten bij de namen van De Boomgaard en Het Nest. We wilden ook de nadruk leggen op het feit dat alles af zal zijn, en de tuin zal daarin ook een belangrijk onderdeel zijn.”

Uitbreiding zorgcampus

Residentie Wildertuin wordt gebouwd naast zorgcampus Langemark-Poelkapelle. “Dit zorgt ervoor dat koppels waar één van beiden een hoge zorggraad heeft, toch dichter bij elkaar kunnen blijven wonen”, zegt schepen van Sociale Zaken Heidi Coppenolle (N-VA). “De residentie en de zorgcampus zullen samenwerken om bewoners een kwalitatieve zorg- en dienstverlening te kunnen geven. De zorgcampus zal op termijn nog verstevigd worden door de bouw van een nieuw dagverzorgingscentrum en dienstencentrum.”

Wie geïnteresseerd is in een assistentiewoning kan een kijkje nemen op de website http://www.wildertuin.be.