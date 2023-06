Eerstesteenlegging voor nieuw woonzorgcentrum Samen in Tielt

Na een intensieve periode van afbraakwerken vond vrijdag de symbolische eerstesteenlegging plaats van het nieuwe woonzorgcentrum Samen, dat deel uitmaakt van Woonzorggroep GVO. De nieuwbouw langs de Krommewalstraat in Tielt zal eind 2024 afgewerkt zijn en ruimte bieden aan honderd bewoners.

Een deel van het kloostergebouw en de kapel achter het huidige woonzorgcentrum gingen dit voorjaar tegen de vlakte om ruimte te maken voor de nieuwe vestiging. Die afbraakwerken werden vrijdag feestelijk afgesloten met de plaatsing van de eerste funderingspaal. Leuk detail is dat er in het beton van die paal een klein plastic doosje zit met daarin de engagementsverklaring van wzc Samen.

Ook de bewoners konden een steentje bijdragen. “Samen hebben we oude artikels en herinneringen verzameld aan het vroegere woonzorgcentrum”, legt adjunct-directeur Hilde Van den Wyngaert uit. “Die herinneringen stoppen we vandaag samen met een oud uniform in een kistje. Die tijdscapsule zal dan door de aannemer verwerkt worden in de tuinmuur.”

Eind 2024

Komende maand wordt dan gestart met de grondwerken en funderingen en de bouw van de garage. Van oktober 2023 tot in het voorjaar 2024 zal de ruwbouw gezet worden, om dan in de tweede jaarhelft de binnenafwerking aan te pakken. Doordat deze vestiging in één fase gebouwd wordt, is de verhuis van het volledige woonzorgcentrum gepland voor eind 2024. In 2025 staat dan de afbraak van het bestaande centrum op het programma. “In het nieuwe gebouw gaan we van een kleine 70 kamers op heden naar 100 moderne, lichtrijke kamers, gaat directeur Liesbeth Van Damme verder. “Tien daarvan zullen voorbehouden worden voor kortverblijf. Tot slot zal ook de nieuwe, ruime binnentuin een grote troef worden in het stadscentrum. De grote open ruimte voor het gebouw biedt de gelegenheid aan bewoners, bezoekers, medewerkers en voorbijgangers om even te verpozen tussen het groen.” (SV)