Eerste steenlegging van ‘Sluis 9’ in Kortrijk: nieuwbouwproject waarbij energiezuinigheid centraal staat

Donderdag werd in aanwezigheid van schepen Wout Maddens een symbolische eerste steen gemetst van project ‘Sluis 9’ van B2Ai Architects in de Spinnerijkaai 43 in Kortrijk. De grond werd reeds in 2005 aangekocht, maar de werken kunnen nu pas van start gaan. “Er was onduidelijkheid wat betreft de bestemming van de grond en het ruimtelijk uitvoeringsplan sleepte lang aan”, legt projectontwikkelaar Groep Berton uit, die ook het project ‘Spinnerij Destoop’ ernaast renoveerde in 2008. De nieuwbouw zal uitsluitend bestaan uit woonunits met prijzen vanaf 302.000 euro. Links komt een openbare weg die later mogelijks de verbinding maakt met de Deerlijksestraat.

Het nieuwbouwproject bestaat enerzijds uit een kleinschalige residentie van vijftien appartementen en anderzijds uit vijftien woningen waar duurzaamheid en energiezuinigheid centraal staan. De appartementen omvatten twee tot drie slaapkamers, grote leefruimtes, veel lichtinval en een groot zongericht terras. De oppervlaktes variëren van 87 m² tot 128 m². Daarnaast hoort bij elk appartement een ondergrondse garagebox.

“Een gemeenschappelijke binnentuin zorgt voor een gebonden gevoel waar je kan genieten van zalige zomerdagen zonder de privacy van de bewoners in het gedrang te brengen. De ligging van het project is uitstekend: op wandelafstand van centrum Kortrijk, maar ook vlakbij belangrijke invalswegen. Dit project is niet alleen interessant voor eigen bewoning, maar ook voor investering”, zegt dossierverantwoordelijke Katrijn Obyn.

