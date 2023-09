Eerste steenlegging van de nieuwe jeugd- en sportaccommodatie op domein Raveschoot

De eerste steen van de nieuwe jeugd- en sportaccommodatie op domein de Raveschoot in Olsene is gelegd.

Achter de huidige, sterk verouderde lokalen wordt een nieuw gebouw opgetrokken. Dat zal onderdak bieden aan KSA en Chiro Olsene, de speelpleinwerking, de hondenschool en de hondenopvang van Dier onder Dak en de voetbalploegen van Atletico en Red Stars. Al deze verenigingen krijgen een eigen stek in het ruime gebouw van 100 meter lang en 15 meter breed.

“De werken zijn al goed gevorderd”, zei schepen van Jeugd Michael Vandemeulebroecke. “Ze zijn gestart in mei en de funderingen zijn intussen grotendeels af. Bij de grondwerken is enerzijds gebroken steenpuin van de site Lys Yarns gebruikt om de fundering aan te leggen, anderzijds is de afgegraven aarde van op de Raveschoot overgebracht naar Lys Yarns om daar de toekomstige groenzone op te vullen. Hierdoor konden we wel 110.000 euro uitsparen en vermeden we heel wat onnodige vrachtwagenritten.”

De ruwbouw zou eind dit jaar klaar moeten zijn, de afwerking tegen oktober 2024.