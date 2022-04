Eerste steen voor nieuw vrijetijdscentrum in Beselare gelegd

De renovatie van de oude gemeenteschool, die omgebouwd wordt tot vrijetijdscentrum is gestart. Het centrum zal de thuishaven worden van verschillende jeugd- , cultuur- , en muziekverenigingen.

In november vorig jaar pakte het gemeentebestuur uit met haar plannen om van de oude gemeenteschool in Beselare een vernieuwd vrijetijdscentrum te maken. Het oude schoolgebouw, die de thuisbasis vormt van verschillende Beselaarse verenigingen, wordt energiezuinig gerenoveerd met respect voor de authenticiteit van het pand.

De renovatie startte woensdag 13 april met de symbolische eerste steenlegging. ”Het oude schoolgebouw wordt volledig gerenoveerd en biedt plaats aan diverse verenigingen. Daarbij komt ook een stukje nieuwbouw die plaats zal bieden aan de muziekacademie en we integreren een stuk van de tuin van oude directeurswoning hiernaast mee in de site. Zo hebben we ook wat meer groen”, aldus schepen Koen Meersseman

Plannen besproken

“Het gemeenbestuur zat het afgelopen jaar samen met de lokale verenigingen en de architect om de wensen en noden te vertalen in concrete acties,” aldus schepen Koen Meersseman (#team8980). “Zo zorgen de vernieuwingen niet enkel voor een

lagere energierekening, ook het gebruikerscomfort verhoogt en de ruimte breidt uit. Op die manier zal het gebouw meer verenigingen en materiaal kunnen herbergen. Een win-win voor iedereen.

Verhuis

De werken betekenen natuurlijk een verhuis voor de verengingen die momenteel van het gebouw gebruik maakten. Het komende anderhalf jaar neemt de aannemer het pand verder onder handen. Eind februari startte de afbraak en nu het gebouw volledig gestript is, start de heropbouw. De verenigingen verhuisden ondertussen hun ganse hebben en houden naar andere tijdelijke locaties in Beselare: De Leege Platse, het Schutterslokaal, de sporthal, de Elfpenner en de kerk. “ Het is de ambitie is om de vernieuwde oude gemeenteschool te openen in het voorjaar van 2023, “ besluit de schepen. Het project zal een kleine 2 miljoen kosten.

(NVZ)