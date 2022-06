Eerste steen voor één van de grootste padel- en petanqueclubs gelegd in Heule

Padel is in de sportwereld dé hype van de afgelopen jaren geworden. Nu de vergunning voor de bouw van padel- en petanqueclub Garrincha binnen is, kunnen de werken aan Sportcentrum Wembley in Heule van start gaan. Na augustus starten de grondwerken.

Garrincha heeft al sportvelden in Brugge, Antwerpen en Charleroi. Vanaf 2023 wordt Kortrijk daar aan toegevoegd. De club zal één van de grootste van West-Vlaanderen zijn met 9 overdekte padelvelden en 16 petanquevelden en is meteen ook de eerste indoor padelclub van onze provincie.

Alles overdekt

“De padelterreinen zullen allemaal een vrije hoogte van negen meter hebben en zullen allemaal overdekt of indoor zijn. Dat zorgt ervoor dat je gans het jaar door kan spelen zonder afhankelijk te zijn van het weer. De velden zullen ook voorzien worden van een camerasysteem die alle acties registreert en upload naar YouTube.”

“Zo zal het mogelijk zijn om met jouw speelmakkers de wedstrijd achteraf te bekijken in de bar, op jouw telefoon of thuis. Dankzij het gebruiksvriendelijke Pay & Play principe zal je ook snel en makkelijk op elk moment van de dag kunnen reserveren, zonder abonnementskosten”, zeggen Frederic Meurisse en Philippe Ombregt, zaakvoerders van Garrincha.

Unieke combinatie

Daarnaast is de combinatie met petanque uniek. De Petanqueclub Kortrijk zal van de Sint-Denijsestraat 216b naar het Sportcentrum Wembley verhuizen. De club heeft nu met haar vier velden te weinig terreinen om alle competitieploegen tijdens de week te laten spelen en dit zorgt ervoor dat de club niet verder kan groeien.

“We kijken uit naar de komst van het nieuwe sportcomplex. De petanquesport is, in mindere mate, net zoals padel met een opmars bezig. De petanqueclub van Kortrijk wil er zijn voor zowel de recreatieve als competitieve speler. Graag brengen we alle petanquespelers van Kortrijk en omstreken samen in dit schitterend nieuw sportcomplex’, zegt Luc Vervaecke, ondervoorzitter Petanqueclub Kortrijk.

Met de bouw van het complex is het de bedoeling om alle sportsclubs met elkaar te verbinden. Zo wil Garrincha eerder een laagdrempelige ontmoetingsplaats creëren waarbij een veld reserveren eenvoudig moet zijn, er democratische prijzen worden gehanteerd en waarbij recreatieve spelers, scholen en sportkampen welkom zijn. Zo zal ook een uur gratis padel aangeboden worden aan de jeugd om hen kennis te laten maken met de sport.

Verschillende sporten op één plek

“Mensen sporten tegenwoordig op een andere manier en willen niet langer afgebakend zijn door één club, maar verschillende sporten kunnen uitoefenen. Met dit centrum willen we daaraan tegemoet komen”, zegt Philippe Ombregt.

De komst van de padel- en petanqueclub maakt deel uit van het omvormen van sportcentrum Wembley tot een open recreatiedomein. Het stadsbestuur besliste dat deze club er kon komen binnen het kader van Masterplan Wembley. Na de renovatie van de atletiekpiste vorig jaar is dit het startschot van het tweede grote project die het sportcentrum een groener en meer open karakter moet geven.

De stad stelde een stuk grond (gelegen tussen de atletiekpiste en de Kortrijksestraat) beschikbaar aan ontwikkelaar en uitbater Garrincha dat vorig jaar als beste indiener uit de bus kwam. De investering, met ook een nieuwe horecazaak, bedraagt 3 miljoen euro.

Dialoog met de buren

“Na dialoog met de buurtbewoners zijn alle partijen overtuigd dat er geen licht- of geluidvervuiling zal zijn. De kans op geluidsoverlast is zo goed als onbestaande hier aangezien er vooral indoor gespeeld wordt. De outdoorvelden zijn langs de kant van de bewoners afgeschermd met een muur om geluid maximaal te breken”, zeggen Philippe Ombregt en Frederic Meurisse.

De club zal perfect in de omgeving ingepast worden en zal architecturaal een grote meerwaarde betekenen voor het sportpark en de wijde omgeving. Tegen de Leynvaalsstraat aan liggen acht outdoor petanquevelden met ernaast een buitenterras. Dit terras geeft uit op de bar waar er meteen ook vier indoorvelden liggen. Meer naar de Vlasbloemstraat toe komt het indoor sportgedeelte met vijf padelvelden en nog eens vier petanquevelden die hoofdzakelijk zullen gebruikt worden door Petanqueclub Kortrijk die hun intrek neemt in dit complex.

Nog dieper gelegen komen de vier outdoor padelvelden die overdekt zijn, maar wel langs twee zijden open zijn. De terreinen worden tevens twee meter van elkaar geplaats zodat internationale wedstrijden hier mogelijk zijn waarbij bewegingsruimte voor de speler gegarandeerd wordt.

Kloppend hart

“Het stadsbestuur is Garrincha dankbaar dat zij komen investeren in Kortrijk. Zo laten we Wembley opnieuw opleven. De horecazaak, die onderdeel is van de club, wordt het kloppend hart van de Wembley en zal alle clubs (padel, petanque, turnen, atletiek, judo, worstelen en amateurvoetbal) hier verbinden. De komst van dit complex is een win-win voor zowel investeerder als stad”, zegt Wouter Allijns, Schepen van Sport.

