Eerste steen van klimaatvriendelijke woonbuurt Boevrie gelegd

Woensdagvoormiddag werd door burgemeester Dirk De fauw en schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (beiden CD&V) de symbolische eerste steen gelegd van de milieuvriendelijk nieuwe woonbuurt Boevrie in Brugge.

Op de indrukwekkende bouwwerf, langs de Boeveriestraat en tussen het station en ‘t Zand, werden de voorbije maanden 120 boringen tot een diepte van 150 meter uitgevoerd voor het realiseren van het grootste BEO-veld van de provincie. Ze worden met elkaar verbonden om een netwerk van leidingen te maken die natuurlijke bodemwarmte tot in de woningen van 135 gezinnen brengt. Zo’n Boorgat Energie Opslag-veld (BEO) is volgens projectcoördinator Steenoven veruit de meest duurzame en CO2-neutrale energiebron om woningen in ons land te verwarmen.

Op de volledige site van 11.700 vierkante meter voorzien projectontwikkelaars Baltisse, Heem en Claerebout 102 appartementen, 25 eengezinswoningen, acht stapelwoningen (compactere woningen voor alleenstaanden of jonge starters) en een kantoorruimte. Parkeerplaatsen, garageboxen, bergingen en fietsenstallingen gaan ondergronds en zullen toegankelijk zijn via de in- en uitrit in de Boeveriestraat en via een fietslift. Daarnaast komen er op de site ook zeven groene pleinen die de site met elkaar verbinden. Zo moet het geheel een nieuwe inbreidingswijk in de stad worden.

Intussen is zo’n 65 procent van de woongelegenheden al verkocht.

Eind 2026 klaar

De komende weken worden prefab betonnen kelderwanden, de kolommen en de muren van de lift- en trappenkernen geplaatst. Na het paasverlof kan de kelder afgedekt worden, waarna de bovenbouw aan de kant van de Boeveriestraat zal worden opgestart. De oude bestaande gevel wordt verbonden met de achterliggende nieuwbouw.

Als alles verder volgens plan verloopt, nemen de eerste bewoners eind 2026 hun intrek in Boevrie.