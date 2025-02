Eerste steen gelegd voor gloednieuwe woonbuurt ‘t Cleygoed in Leffinge

In Leffinge verrijst binnenkort een gloednieuwe woonbuurt: ’t Cleygoed. Dit unieke woonerf, een samenwerking tussen Belfius Immo en Hyboma, zal op termijn 115 moderne en duurzame woningen omvatten. Deze nieuwe verkaveling biedt een unieke kans voor inwoners van Middelkerke en omgeving om een betaalbare en kwalitatieve woning te verwerven in een groene en rustige polderomgeving.

Op 24 februari 2024 werd de eerste steen gelegd door waarnemend burgemeester Henk Dierendonck. De verkoop van de eerste fase, bestaande uit 21 woningen, is inmiddels gestart. Duurzaamheid staat centraal: alle woningen worden uitgerust met energiezuinige technieken en zijn klaar voor de toekomst.

Een thuis voor iedereen

‘t Cleygoed biedt een gevarieerd aanbod aan woningtypes, van halfopen tot gesloten bebouwing, steeds met een landelijke uitstraling en modern comfort. Of je nu een jong koppel, een gezin of een senior bent, ‘t Cleygoed heeft voor iedereen een passende woonoplossing. “We willen deze 115 nieuwbouwwoningen binnen vier à vijf jaar realiseren. De eerste 21 woningen zijn al in verkoop en hebben zelfs al hun eerste kopers gevonden,” vertelt Wouter Dekemel COO bij Hyboma. “We streven ernaar om deze eerste woningen eind dit jaar op te leveren en geleidelijk zal de site vorm krijgen.”

Duurzaam en betaalbaar wonen

De woningen, met een startprijs van € 408.000 (grond + afgewerkte woning, exclusief aankoopkosten), zijn uitgerust met de nieuwste energiebesparende technieken zoals een warmtepomp, vloerverwarming en zonnepanelen. Dit resulteert niet alleen in een lage energiefactuur, maar draagt ook bij aan een duurzame toekomst. De ligging tussen kust en polders biedt bovendien de perfecte combinatie van rust en stedelijke nabijheid.

Waarnemend burgemeester Henk Dierendonck benadrukt het belang van dit project voor de gemeente: “We zijn bijzonder verheugd om een gevestigde waarde als Hyboma te mogen verwelkomen in onze gemeente. Jullie hebben al heel wat moois gerealiseerd in Middelkerke, en met dit nieuwe project zetten jullie die lijn sterk verder. Dit project heeft een bijzondere voorgeschiedenis. Ik mag met trots vermelden dat mijn neef, Alexander Dierendonck, destijds het eerste ontwerp tekende. Sindsdien is er veel geëvolueerd, maar het uiteindelijke resultaat blijft een aanwinst voor onze gemeenschap. We kijken ernaar uit om de komende vijf jaar heel wat nieuwe inwoners te mogen verwelkomen in Leffinge en Middelkerke. De verwachte groei boven de 20.000 inwoners biedt ons bovendien de kans om ons Schepencollege en de gemeenteraad uit te breiden. Dat betekent meer slagkracht en nog meer mogelijkheden om ten dienste te staan van onze bevolking.”

Een groene en gezinsvriendelijke omgeving

Naast de kwalitatieve woningen biedt ‘t Cleygoed een groene parkomgeving met grasvelden, wandelpaden en natuurlijke beplanting. De buurt is verkeersluw en veilig, met voldoende parkeergelegenheid en laadmogelijkheden voor elektrische wagens. “We zijn trots dat dit project inspeelt op diverse woonnoden, van jonge gezinnen tot senioren,” zegt schepen van betaalbaar wonen Dirk Gilliaert. “Het is gelegen in het mooiste deel van onze gemeente en voldoet aan alle voorwaarden voor een goede leefomgeving. Het gemeentebestuur heeft nauw samengewerkt om dit project in de juiste richting te sturen en het resultaat mag er zeker zijn.” De eerste bewoners worden binnen een jaar verwacht, en de komende jaren zal ‘t Cleygoed verder uitgroeien tot een levendige buurt. “We hopen dat dit project niet alleen een succes wordt op vlak van verkoop, maar dat het ook een plek wordt waar mensen graag wonen,” besluit Dirk Gilliaert.