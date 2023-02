Eerste steen gelegd van nieuwe kleedkamers en kantine voor SK Nieuwkerke

Bij SK Nieuwkerke werd de eerste steen gelegd voor de bouw van nieuwe kleedkamers en een kantine. De voetbalclub zorgde eerder al voor de afbraak van de oude kantine en voor een tijdelijke kantine tijdens de verbouwingen. “We hopen eind dit jaar de nieuwe accommodatie in gebruik te nemen”, zegt voorzitter Christophe Croquette.

Vooral het buitenterras op de bovenverdieping is een blikvanger. Verder worden vier kleedkamers voorzien, een kleedkamer voor de scheidsrechter afgescheiden van de publieksruimte, een sanitaire blok, een berging en keuken. Ook een vipruimte waar de sponsors ontvangen worden is voorzien. De kantine zal ofwel via de trap naar het terras bereikbaar zijn of via een lift.

Krijgt kantine naam?

Of de kantine ook een naam zal krijgen is nog niet duidelijk. “Ik heb alvast het lijstje met de voorstellen voor onze pop-up bar bijgehouden. Maar het is wel niet gebruikelijk dat een kantine van een voetbalclub een naam krijgt”, aldus Christophe Croquette.

Geen hinder

De bouw van de nieuwe accommodatie zal geen hinder opleveren voor de trainingen en wedstrijden van jeugd- en eerste ploeg. De kantine en de kleedkamers zijn een gemeentelijk gebouw waar de voetbalclub altijd als eerste kan van gebruik maken. In afspraak met de voetbalclub kunnen ook verenigingen de gebouwen gebruiken. Dat deed in het verleden steeds het Heuvellandse Sportkamp dat dit jaar echter door de werken uitzonderlijk verhuist naar deels Wijtschate en deels Westouter.

Op het meerjarenplan van de gemeente werd een bedrag van een miljoen euro voorzien. “Dat is veel geld,” weet raadslid Nathan Duhayon van CD&V Heuvelland. “