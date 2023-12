Eerste spadesteek Vista Duinenpr8

Op het einde van de Marktlaan, bij het begin van het wandelpad aan de Houtsaegerduinen, is de symbolische eerste spadesteek gegeven voor het project Vista Duinenpr8, een panoramisch uitkijkpunt en ook een ontmoetingsplek en rustpunt voor wandelaars en bezoekers.

Vista Duinenpr8 gaat hand in hand met Westerpunt, twee projecten die passen in het verhaal van Horizon 2025, een initiatief van Provincie West-Vlaanderen en Westtoer. Voor beide projecten worden gelijke materialen en structuren gebruikt. Studio MOTO ontwierp zowel het concept voor Vista Duinenpr8 als voor Westerpunt en dezelfde aannemer – Furnibo – voert beide werken uit.

Rustpunt

De bouwwerken van Westerpunt, het nieuwe uitkijkplatform op het einde van de wandeldijk, het meest westelijke punt van ons land, vlak bij de Franse grens, zijn enkele maanden geleden gestart. Uitkijkpunt Westerpunt is een geometrische, luie trap die uittorent boven het strand en een symbolische verbinding vormt tussen de zee en de duinen, de natuur en de kust, de bewoners… Ook Vista fungeert, net zoals Westerpunt, als rustpunt en niet als eindpunt. Het is een toegang tot het centrum én tot de duinen waarbij je te maken krijgt met een totaal tegengesteld landschap. De vista wordt een mooie symbiose van de twee.

Het oorspronkelijke ontwerp werd na een inspraakmoment met het wijkcomité aangepast. Zo werd een extra bank toegevoegd om de plek toegankelijker te maken als ontmoetingsplek. Het fietsenrek werd wat verder geplaatst en er is een verlichtingspunt voorzien. (Regen)water wordt opgevangen en sijpelt via infiltratie door de stenen. Wijkcomité Wijk d’Achte koos de naam Duinenpr8 na een wedstrijd onder hun leden.

De willekeurige veelvlakken op de grond verwijzen naar de wispelturige en natuurlijke ontstane paadjes in de duinen. Door relatief brede voegen kunnen zand en beplanting uit de duinen zich nestelen tussen de betonvlakken. Nog andere functionele elementen wijzen op de ‘vista’ als informatiepunt: de verticaal informatiezuil is een grenspaal tussen de natuur en het centrum. Het pleintje wordt uitgewerkt in zandkleurig beton en voelt daarom woest en ongerept aan, zoals de natuur.

Burgemeester Bram Degrieck: “De herinrichting van dit mooie plekje wordt een echte meerwaarde voor ons straatbeeld en voor de Wijk d’ Achte. Nergens anders in Vlaanderen ligt natuurgebied zo dicht bij het handelscentrum. Wat nu een troosteloos straateinde is, wordt straks een pareltje waar mensen elkaar kunnen ontmoeten of even tot rust kunnen komen. Tijdens de lentereceptie van Wijk d’Achte zullen we het plekje “Duinenpr8!” openen.” (MVO)