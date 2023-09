Eerste ontwerpbeeld van ‘Office Two’ is klaar: “Plannen staan nog in de kinderschoenen, maar zo krijg je al een idee”

De Tieltse vastgoedgroep Vlaemynck is op dit moment de laatste hand aan het leggen aan de omgeving van ‘Office One’, dat op Open Bedrijvendag samen met Bouwservice Van Hulle en de Shamrock te bezoeken is. Tegelijk licht de groep nu al een tipje van de sluier van ‘Office Two’, het nieuwe kantoorgebouw dat op de huidige site van El Parador opgetrokken zal worden. Een eerste impressie van dat nieuwe gebouw, dat net als Office One een absolute blikvanger langs de Ruiseleedsesteenweg zal worden, is klaar.

In Office One vind je de kantoren van de Christelijke Mutualiteit, IT Provider, Ingenix, Bofisc, Royal A-ware, KBC Private banking en Kantoor Ballyn. Alleen op de bovenverdieping is nog 600 vierkante meter te huur, die kan opgesplitst worden in verschillende ruimtes. “De snelheid waarmee de 3.700 vierkante meter kantoorruimte verkocht werd, bewijst dat het tekort aan moderne kantoorgebouwen in Tielt groot was”, zegt Frederick Meulebrouck van MC Bouw. Mee door het succes van Office One willen Vastgoed Vlaemynck en MC Bouw nu snel werk maken van Office Two. Dat tweede kantoorgebouw komt op de naastgelegen site van hotel El Parador.

Conceptbeeld

De nieuwe plannen staan voor alle duidelijkheid nog in de kinderschoenen, maar een eerste voorlopig conceptbeeld van Office Two is nu wel klaar. Het oorspronkelijke idee was om er een spiegelbeeld van Office One op te trekken, maar daar werd in overleg met de architect van afgestapt. De foto staat deze maand ook in de nieuwe uitgave van het Vlaemynck Business Magazine. Het gaat om een halvemaanvormig gebouw met vijf verdiepingen en een parking die over de twee onderste bouwlagen verdeeld is. Net als Office One gaat het om een wit gebouw met veel glas. “Het ontwerp kan nog aangepast worden, maar zo kunnen geïnteresseerden zich wel al een beeld vormen. We ambiëren meer dan alleen kantoorruimte. We willen mensen samenbrengen op een plek waar creativiteit, samenwerking en zakelijke groei gedijen. Er komt straks 38 hectare Industriepark Noord bij en de snelheid waarmee de kantoorruimte in Office One verkocht werd, maakt dit een logische keuze. Het kan Tielt nog beter op de kaart zetten.

Nog geen sloop

Maar zover is het dus nog niet. Vlaemynck benadrukt dat het nog maar om een eerste ontwerp gaat en dat er nog een lange weg af te leggen is. El Parador By Shamrock, dat sinds 2021 door de familie Van Hulle-Vlaemynck gerund als budgetvriendelijk alternatief voor hotel Shamrock, zal dus nog niet meteen gesloopt worden. Volgens Vlaemynck zal El Parador nog minstens tot eind 2024 blijven bestaan als hotel, feestlocatie en zomerbar. Wie meer info wil over Office Two of over andere projecten van Vlaemynck in Tielt, zoals de Collegesite en het nieuwbouwproject Noë, kan op 1 oktober terecht in Office One of nadien bij Vlaemynck op kantoor. Meer info op www.openbedrijvendag.be. (SV)