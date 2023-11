Eerste klimaatneutraal hotel van Vlaanderen wacht op zijn kroontje: “Timing hangt af van de weersomstandigheden”

Het eerste klimaatneutraal hotel van Vlaanderen opende afgelopen zomer al zijn deuren, maar binnenkort volgt nog de kers op de taart: her majesty’s crown, zoals op de socials van des Brasseurs in De Haan te lezen staat.

Het prachtige art nouveau-hotel nadert daarmee zijn definitieve voltooiing. “Momenteel zijn we op het Koninklijk Plein inderdaad bezig met de opbouw van de toren; het sluitstuk van de werken en de kroon op het hotel. Ook de derde verdieping van het hotel is ondertussen bijna volledig afgewerkt. Daar komen twee suites in plaats van de voorziene drie kamers”, zegt Guido Francque, duurzaamheidscoach voor des Brasseurs.

Wie dus al likkebaardde bij de gedachte aan een glühweintje, is eraan voor de moeite: de houten constructie op het Koninklijk Plein wordt géén kerstchalet. “Pas over enkele weken wordt de daktoren geplaatst”, zegt Guido Francque. “Dat zal gebeuren door gigantische kranen en we zijn daarvoor afhankelijk van de weersomstandigheden, die momenteel op z’n zachtst gezegd nogal onbetrouwbaar zijn.” Een exacte datum werd daarom dus nog niet meegedeeld.