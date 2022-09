Eerste fase woonproject Heron afgewerkt

De eerste inwoners namen recent hun intrek in het nieuw woonproject Heron, op de hoek van de Rijksweg met de Hoogleedsesteenweg. Inmiddels is er reeds vijfenzeventig procent van de appartementen uit twee paviljoenen bewoond. “Eens alles verkocht is, starten we met de bouw van twee nieuwe appartementsgebouwen”, aldus Pieterjan Vermoortel, zaakvoerder van het architectenbureau B2Ai.

In 2017 verliet het architectenbureau B2AI, het voormalige Buro II van oprichter Hendrik Vermoortel, de site op de hoek van de Hoogleedsesteenweg en de Rijksweg. “Ik heb mijn hele jeugd hier doorgebracht en heb mooie herinneringen aan deze plek. Met de realisatie van dit project is er terug een mooie toekomst gegeven aan deze mooie plaats”, aldus zoon Pieterjan Vermoortel. Eind 2019 vond de eerste spadesteek er plaats, inmiddels is de eerste fase van het project afgerond. Zesentwintig appartementen, verdeeld over twee paviljoenen zijn inmiddels af. De eerste bewoners namen er onlangs al hun intrek en kunnen genieten van een erg grote gezamenlijke tuin.

“Momenteel is reeds vijfenzeventig procent van de appartementen verkocht. We wachten tot alles verkocht is vooraleer te starten met de tweede fase.” Die tweede fase omvat de bouw van nog twee paviljoenen, goed voor in totaal 29 nieuwe moderne appartementen.” Ondertussen staan ook het voormalige architectenbureau en de vlakbij gelegen woning te koop. De eerste bewoners werden zaterdagochtend getrakteerd op een drankje. Burgemeester Kris Declercq en schepen Nathalie Muylle (beiden CD&V) kregen een rondleiding op de site en openden officieel het woonproject.