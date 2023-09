Een eerste wand voor woonproject De Stokerie

Geen steenlegging of spadesteek, maar een officiële wandplaatsing voor woonproject De Stokerie. Waar vroeger ooit de bekende Meubelhallen Ballegeer waren gevestigd, verrijst op heden een groene bruisende woonbuurt. “We geven de site een nieuw invulling waarbij de rijke geschiedenis wordt geïntegreerd in het project en enkele typische kenmerken blijven behouden”, zegt Matthias Vermeulen van vastgoedontwikkelaar Zabra.

In aanwezigheid van schepen Wout Maddens, de architecten van B2ai, de aannemers Danilith en Mevaco, kopers en kandidaat-kopers werd de eerste wand van De Stokerie geplaatst op het binnengebied tussen de Veemarkt, Slachthuisstraat, Pluimstraat en Wandelingstraat. Het woonproject omvat 69 units met een keuze tussen 1 tot 4 slaapkamers.

“Het project valt onder de noemer ‘stadsinbreiding’, waar steden lege gebieden of bestaande leegstaande ruimtes invullen” – Matthias Vermeulen

“Een plek met BEN-woningen en appartementen, een groene publieke binnentuin en een duurzaam karakter”, zegt Matthias. “Het project valt onder de noemer ‘stadsinbreiding’, waar steden lege gebieden of bestaande leegstaande ruimtes invullen. Stadsinbreiding kan van een wijk een bruisende hotspot maken, maar biedt ook een antwoord op ecologische en sociale uitdagingen. Steden worden op deze manier immers een heel stuk leefbaarder. De Stokerie is daarvan een goed voorbeeld, waarbij voormalige meubelhallen werden omgevormd tot een fraaie woonomgeving.”

“Met dit project voelen en zien we wat stadsinbreiding betekent. De Stokerie ligt pal in het bruisende centrum en is toch rustig gelegen, dat is één van de grote troeven is. Met 69 extra woonunits beantwoorden we aan de stadsambities om verder te groeien tot 80.000 inwoners”, vertelt Wout Maddens.

“Deze locatie was ooit het oord van talloze bedrijvigheid, zoals de fruithandel van Isabelle en Francis, de Meubelhallen Ballageer en een likeurstokerij. Met de nieuwe bestemming ontstaat er een diverse, binnenstedelijke buurt waarbij we tal van investeringen in de nabije omgeving niet mogen vergeten, zoals het nieuwe Groeningepark en het vergroenen van het winkelwandelgebied. Dit alles draagt bij aan de opwaardering van de buurt en maakt het woonproject nog aantrekkelijker.”