Duurzaam grondverzet op Kaai City: “Naar schatting wordt 223 ton CO2 bespaard”

Eén van de meest opvallende initiatieven op de werf Kaai City op de Havenkaai is het gebruik van boten voor het transport van grond over de Leie. Het grondverzet wordt op een innovatieve en milieuvriendelijke manier georganiseerd door CAAAP en Artes Group. “Door vrachtwagens te vervangen door boten wordt naar schatting 223 ton CO2 bespaard.”

Op de bouwplaats van Kaai City, gelegen aan de Leie naast The Level van Howest, wordt in lijn met de duurzaamheidsvisie van projectontwikkelaar CAAAP rekening gehouden met de ecologische voetafdruk en de sociale impact op de omgeving. Voor het grondverzet wordt gebruikgemaakt van transport over de Leie. “Na mijn eerste bezoeken aan de site en bij de start van de afbraakwerken een jaar geleden, speelde ik al met het idee om iets te doen met transport over water. Gezien de ligging langs de Leie had ik hier mijn zinnen op gezet”, zegt Tom Christiaens, projectmanager bij Artes Depret. “Door vrachtwagens te vervangen door boten bekomen we een indrukwekkende CO2-reductie van 68 procent. Deze aanpak is niet alleen milieuvriendelijk, maar zorgt ook voor aanzienlijke vermindering van verkeersdrukte in de nabijgelegen schoolrijke buurt.”

“Het zorgt ervoor dat maar liefst 2.000 vrachtwagens niet over onze wegen hoeven te denderen” – Axel Weydts

In samenwerking met de Vlaamse Waterweg en Stad Kortrijk werd groen licht gegeven voor de technische uitwerking van het idee. Er werd een tijdelijke aanlegconstructie gerealiseerd met buispalen in het water. Het vullen van de boten gebeurt met behulp van een overslagkraan. Met drie boten in rotatie en een opslagcapaciteit van 4.000m³ wordt de grond naar de afzetsite in regio Gent afgevoerd.

“We zijn heel erg tevreden met de keuze van transport over het water. Het zorgt ervoor dat maar liefst 2.000 vrachtwagens niet over onze wegen hoeven te denderen. Wat goed is voor de veiligheid, maar ook voor vlotter verkeer in de al moeilijke situatie in die omgeving”, zegt Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare werken. “Het Kaai City-project dient als een inspirerend voorbeeld van hoe bouwprojecten kunnen bijdragen aan een groenere toekomst”, besluit Brecht Bergs, projectontwikkelaar Caaap.