Duurste verkoop op vastgoedsite Biddit blijft de Nieuwpoortse parking voor 20 miljoen euro

Vorig jaar werden er 993 West-Vlaamse woningen, gronden en andere panden verkocht via Biddit, een platform van de Federatie van het Notariaat waarop vastgoed volgend het principe van een openbare verkoop aangeboden worden. De duurste transactie vond ook plaats in onze provincie: een stuk grond in Nieuwpoort die over de virtuele toonbank ging voor meer dan 20 miljoen euro.

Biddit werd in 2018 opgericht door de Fednot en registreerde sindsdien 43.34 transacties. Huizen, appartementen, percelen maar ook industriële en commerciële panden worden voornamelijk via het systeem van een openbare verkoop gekocht worden, door tegen elkaar op te bieden dus. Dit gewoon van thuis uit via de website, maar onder het waakzame oog van een notaris. Sinds 2022 is het echter ook mogelijk om een verkoop uit de hand te organiseren. In 2024 werden er in totaal 7.963 stukken vastgoed verkocht, waarvan 993 in West-Vlaanderen.

In 2024 brak geen enkele transactie het record van duurste verkoop. Die titel behoort nog steeds toe aan de parking van 1.250 vierkante meter aan het Sint-Bernardusplein in Nieuwpoort, dat in september 2023 werd opgekocht door de vastgoedgroep Oostende vastgoedgroep Degroote met als doel om er appartementsblokken op te bouwen. Stad Nieuwprijs – de verkoper – had een startprijs van 10 miljoen euro ingesteld, maar na een hevige biedstrijd werd er afgeklopt op 20.450.000 euro.