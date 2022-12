Durabrik kijkwoning in Beveren-Leie ingericht met tweedehandsspullen door maatwerkbedrijf Spoor2

In de Sint-Jansstraat in Beveren-Leie, bouwt Durabrik meer dan 100 nieuwe gezinswoningen. Recent werd de kijkwoning ervan ingericht met de hulp van maatwerkbedrijf Spoor2. De gepimpte tweedehandsspullen in de kinderkamer, zoals de ‘chair circulair’, tonen aan dat tweedehands mooi, duurzaam én betaalbaar is. “Samenwerkingen met de sociale economie, hoe klein dan ook, maken het verschil, in het bijzonder voor de mensen die eraan meewerken.” klinkt het bij Evelien van Kemenade, duurzaamheidscoördinator van Durabrik. Door op verschillende manieren samen te werken met maatwerkbedrijven wil Durabrik haar steentje bijdragen om doelgroepen te begeleiden richting de reguliere economie.

Het bouwbedrijf staat dan wel voor nieuwbouw, toch integreren ze duurzame tweedehandsspullen in de inrichting van hun kijkwoningen. Recent werd de kinderkamer van Beveren-Leie bijvoorbeeld helemaal aangekleed met tweedehands meubels en accessoires uit de kringwinkel van maatwerkbedrijf Spoor2.

“De kinderkamer is mijn favoriete plekje in de kijkwoning. Alle meubeltjes, speelgoed en boeken zijn tweedehands, rechtstreeks uit de kringwinkel,’ vertelt Isabel Carette, interieuradviseur bij Durabrik. “Spoor2 heeft ze gepimpt. Het bureaumeubel en de kast kregen een nieuw likje verf en een fris nieuw stofje. De blikvanger in de kamer is de ‘chair circulair’, een poef van opeengestapelde boeken. Het resultaat toont nog maar eens aan dat tweedehands mooi, duurzaam én betaalbaar is.”

Duurzame samenwerking met de sociale economie

Durabrik werkt al langer samen met Spoor2 en andere maatwerkbedrijven. De samenwerking gaat verder dan het inrichten van een kijkwoning met tweedehandsspullen. Vandaag doet Durabrik onder andere beroep op Spoor2 voor het onderhoud van de tuinen van de kijkwoningen en zet ze Spoor2 ad hoc in voor hun cateringdienst. Op de werf zetten verschillende maatwerkbedrijven zich in voor kleine en grote klussen.

“Spoor2 geeft kansen aan mensen die op de reguliere arbeidsmarkt niet zo eenvoudig aan de slag geraken. Hun missie past helemaal bij die van ons, want ook wij zijn een mensgerichte organisatie.” klinkt het bij Evelien van Durabrik. “Deze samenwerkingen, hoe klein dan ook, maken het verschil, in het bijzonder voor de mensen die erbij betrokken zijn. Met deze samenwerking willen we onze klanten en medewerkers aanmoedigen om tweedehandse spullen en de sociale economie in het algemeen een kans te geven.”

Op dit moment wordt er een nieuwe samenwerking voorbereid voor het wassen van de werkkledij van de Durabrik-medewerkers. Daarnaast engageert Durabrik zich volgend jaar voor het ‘Doorstroomproject’ van Spoor2: “We geloven dat mensen kansen moeten krijgen. Ook een tweede kans als dat nodig is. Het hoofddoel van sociale economie is om mensen die dit aankunnen, te laten doorstromen naar de reguliere economie. Met de krapte op de arbeidsmarkt, willen we actief meedenken richting oplossingen”, zegt Tineke Van Den Bossche, innovatiemedewerker bij Spoor2. “Ons innovatief HR-project ‘Doorstroomboost’, waar binnenkort ook de leidinggevenden van Durabrik aan deelnemen, maakt de brug tussen de sociale en de reguliere economie. Via theorie en een praktijkstage toont het leidinggevenden uit het reguliere circuit welke aanpak kan werken voor potentiële doorstromers. Die ervaring helpt om de overgang zo warm en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Vaak is het een kwestie van water bij de wijn doen: het verwachtingspatroon qua inlooptijd, snelheid en efficiëntie bijstellen.”