Derde generatie stapt in familiebouwbedrijf Hyboma: “Voor elke klant willen we een happy home, happy life”

Hyboma , al meer dan 55 jaar een gevestigde naam in de bouwsector, verwelkomt de derde generatie in het familiebedrijf. Dochter Célestine zal als project manager samen met haar vader en CEO Wim Verhaeghe het familiebedrijf verder laten groeien. Ze bouwen verder op een sterk verleden waar vader en grootvader Daniël Verhaeghe de bouwstenen legde en ze kijken vol ambitie uit naar de toekomst.

“Het verhaal van Hyboma begint in 1968, toen mijn vader Daniël Verhaeghe het bedrijf oprichtte onder de naam Hypotheek en Bouwmaatschappij, kortweg Hyboma”, aldus CEO Wim Verhaeghe (61). “Hij had een duidelijke visie op bouwen, waarbij klantgerichtheid en kwaliteit centraal stonden. Met deze waarden wist hij het bedrijf succesvol te maken in de bouwsector. Hyboma is meer dan een halve eeuw later actief in vier Vlaamse provincies en specialiseert zich in het bouwen van kwaliteitsvolle nieuwbouwwoningen en -appartementen tegen een vaste prijs.”

Goede leerschool

“Ons bedrijf ontwikkelt projectwoningen, appartementen en woningen op maat van de klant, op eigen grond of op die van ons. Daarnaast biedt Immo Hyboma ondersteuning bij de zorgeloze verkoop van een bestaande woning of appartement. Een uniek product hier is de verkoop- en bouwformule, speciaal ontwikkeld voor wie al een eigendom heeft en zonder de noodzaak van een overbruggingskrediet, wil verhuizen naar een nieuwbouw. In 1986 stapte ik ook in het familiebedrijf en ik kreeg de opdracht van mijn vader om alle divisies van het bedrijf te doorlopen. Dit gaf me de gelegenheid om elke afdeling van dichtbij te leren kennen en een uitgebreid inzicht te krijgen in de werking van het bedrijf. Het bleek een waardevolle leerschool, die me de nodige ervaring gaf om later een actieve rol te spelen in het bestuur van Hyboma. Ik wil mijn dochter Célestine dan ook diezelfde kans geven. Zo kan ze een sterke band met het bedrijf ontwikkelen, wat haar zeker van pas zal komen in de toekomst. Dankzij de sterke fundamenten die tijdens de eerste en tweede generatie gelegd zijn, is Hyboma klaar om ook in de toekomst een toonaangevende speler te blijven in de bouwsector. Met de komst van mijn dochter begint een nieuw hoofdstuk in het verhaal van Hyboma. Met al enkele jaren ervaring in de vastgoedsector, zal ze samen met mij de toekomst van Hyboma helpen uitstippelen.”

Het berdijf werd opgericht door Daniël Verhaeghe. (gf)

“Ik ben ontzettend fier en blij met deze kans om actief te kunnen deel uitmaken van dit mooie familiebedrijf”, aldus Célestine (28). “Onze sector staat vandaag voor uitdagende tijden, met veranderingen op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. Maar juist die uitdagingen geven me de energie om met een frisse blik vernieuwende oplossingen te vinden, terwijl we trouw blijven aan de waarden die Hyboma al generaties lang sterk maken. Met de komst van de derde generatie willen we ons blijven richten op kwaliteit, klantgerichtheid en vakmanschap.”

Meedenken met de klant

“Als familiebedrijf blijft Hyboma investeren in gronden en afbraakpanden, alsook duurzame bouwtechnieken en innovatieve oplossingen die niet alleen bijdragen aan de groei van het bedrijf, maar die ook rekening houden met de impact op het milieu en de samenleving. Bij Hyboma staat verantwoordelijkheid centraal. In elk project wordt altijd gestreefd naar de hoogste kwaliteit. Betrokkenheid is eveneens van groot belang, want er wordt aandachtig geluisterd naar zowel collega’s als klanten, omdat alleen door samenwerking het verschil kan worden gemaakt. Met een sterke focus op resultaatgerichtheid wordt voortdurend gezocht naar oplossingen om de woondromen van klanten te realiseren. Daarnaast wordt er gestreefd naar openheid, zowel intern als extern, door een cultuur van transparantie te bevorderen waarin ideeën en feedback vrijuit kunnen circuleren. De sterkte van Hyboma is dat we meedenken met onze klant. We zijn betrokken in elke fase van het bouwproces en focussen ons op het beste resultaat. Iedere medewerker en bouwpartner neemt zijn verantwoordelijkheid zodat wij onze klanten een happy home, happy life kunnen garanderen”, besluit Célestine.