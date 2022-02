Definitief ontwerp voor watertoren Groenendijk Koksijde is klaar

De watertoren Groenendijk op de hoek van de Nieuwpoortsteenweg en de Kinderlaan in Koksijde zal in 2024 een nieuwe publiekstrekker worden. Drinkwatermaatschappij Aquaduin ging in zee met de architecten Veldhuis en Johansen Skovsted die een prestigieus ontwerp uitwerkten voor de watertoren Groenendijk.

De watertoren is al sinds 1969 een architecturaal icoon van de streek, maar niet toegankelijk voor het publiek omdat er strenge veiligheidsmaatregelen rond de watervoorziening gelden. Via de procedure Oproep WinVorm koos de Raad van Bestuur van Aquaduin het beste ontwerp uit de kandidaten die hadden deelgenomen aan een architectuurwedstrijd. Daarbij kreeg Aquaduin professionele ondersteuning van de provincie West-Vlaanderen en de Kwaliteitskamer (een commissie die gratis advies geeft aan publieke West-Vlaamse projecten).

Tot het hoogste niveau

Johan Verbauwhede, directeur-generaal Aquaduin, legt uit: “Er werd gekozen voor een ontwerp van TM Johansen Skovsted Arkitekter en Veldhuis Architectuur. Via een externe trap van wel 40,8 meter hoog en een lift geraken bezoekers tot het hoogste niveau. De bijkomende structuur is zeer slank en vanaf de trap krijgen bezoekers verschillende perspectieven op de bestaande toren en het landschap.”

“De trap en de liftkern voor bezoekers zijn duidelijk gescheiden van de bestaande ingang van de toren voor onderhoud. Er zijn slechts drie raakpunten voorzien tussen de nieuwe structuur en de watertoren. De ingrepen aan deze nu al elegante watertoren zijn dus minimaal zijn en het radiale silhouet van de watertoren blijft gevrijwaard.”

Slank silhouet

Architecten Veldhuis en Johansen Skovsted hebben het accent gelegd op het samengaan van de nieuwe publieke functie en de huidige schoonheid van de watertoren: “Door de nieuwe toevoegingen voldoende ver te laten landen van de voet van De Groenendijk raakt het mooie, slanke silhouet ongestoord de grond. Liftschacht en trap zijn duidelijk slanker dan de basis van de watertoren. De expressieve trap geeft ook een duidelijk signaal: dit is een publieke bestemming! De dans tussen bestaande toren en nieuwe circulatie vormt een uniek symbool voor de kuststreek.”

Marc Vanden Bussche (voorzitter Raad van Bestuur Aquaduin) vult aan: “Bijkomend zal de bestaande ruimte onder het dak gerenoveerd worden en omgebouwd tot ‘wolkenkamer’. Dat wordt een polyvalente ruimte voor de lokale gemeenschap die tijdelijk of permanent kan worden ingezet voor lezingen, tentoonstellingen, educatie, maar ook gewoon als uitkijkpost of ontmoetingsplek het hele jaar door. Rondom de bestaande trap worden een toilet, bergruimte en een kleine bar voorzien.”

De voorlopige oplevering van de werken is voorzien voor de eerste helft van 2024.

(MVQ)