Definitief: er komt geen woontoren op Sint-Pieterskaai na negatief advies Unesco

Er komt geen woontoren op de site-Lanssens langs de Sint-Pieterskaai in Brugge. Projectontwikkelaar CAAAP staakt zijn beroep bij het provinciebestuur, nadat eerder al de stad Brugge een omgevingsvergunning weigerde. Unesco had negatief advies gegeven wegens de mogelijke schending van het zicht op werelderfgoedstad Brugge.

Normaal gezien was het provinciebestuur van plan om op 1 december een hoorzitting te organiseren over de ontwikkeling van de site-Lanssens in de Sint-Pieterskaai in Brugge. De vzw Bescherm Bomen en Natuur had zich al juridisch en planologisch voorbereid om haar stelling te verdedigen in dit dossier, in afwachting zelfs van een bezwaarschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Geen hoogbouwstudie

Deze Brugse vereniging kampt zich tegen de plannen van projectontwikkelaar CAAAP om 149 appartementen en een woontoren van 50 meter hoog te bouwen op die plek. “Dat is te dicht bij de historische binnenstad. Bovendien zou dit project een precedent zijn om nog meer hoogbouw toe te laten in Brugge, want er is nog altijd geen hoogbouwstudie”, stelt Ivan De Clerck van de vzw Bescherm Bomen en Natuur.

Volgens de vzw vormen de mobiliteit en de daarbij horende luchtvervulling in de nu al zo drukke Sint-Pieterskaai ook een probleem. Bovendien zouden zoveel flats een goede waterhuishouding in de buurt verstoren.

Weigering

De Stad Brugge was aanvankelijk de plannen van CAAAP genegen, omdat dit project de buurt herwaardeert en zorgt voor bijhorende woningen. Het maakt deel uit van het project ‘Kaaidistrict’ in het noorden van Brugge. Maar een negatief, lang op zich wachtend advies van UNESCO deed het stadsbestuur van houding veranderen. De omgevingsvergunning werd geweigerd.

Toch bleef de deur voor CAAAP nog op een kier: de projectontwikkelaar diende beroep in bij de Bestendigde Deputatie. Maar de provinciale dienst Vergunningen annuleerde de hoorzitting en liet aan de vzw Bescherm Bomen en Natuur weten dat het beroep ingetrokken werd.

Kaaidistrict

Voor urbanisatieschepen Franky Demon is dit geen verrassing: “In die korte tijdsspanne kon CAAAP geen nieuwe plannen indienen die de toets konden doorstaan. Is dit het einde van dit project? Ik denk het niet. Vooraleer een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd wordt, moeten drie partijen nu voor eens en voor altijd samen bepalen hoe hoog er kan en mag gebouwd worden aan de rand van onze historische binnenstad: Onroerend Erfgoed Vlaanderen, Unesco en de Stad Brugge. Daarvoor moeten er impactstudies gemaakt worden.”

“De site-Lanssens is slechts een miniem onderdeel van het geplande Kaaidistrict. De herwaardering van de aanpalende buurten, zoals de slachthuissite, en de creatie van voedselhubs in Sint-Pieters, worden hierdoor niet in het gedrang gebracht”, aldus de Brugse schepen.